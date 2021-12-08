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- Dünyada buğday fiyatları yükseliyor
Dünyada buğday fiyatları yükseliyor
Buğday fiyatları küresel arzın daralmasıyla üst üste üç gün yükseldi. Buğday fiyatı yükselirken diğer tarım emtialarından soya fasulyesi ve mısır fiyatının ise gerilediği görüldü.
- REUTERS
- 08.12.2021 - 10:11
- Güncelleme : 08.12.2021 - 10:26
Tarım emtiaları içinde kullanıldığı alan açısından yaşamsal önemi bulunan buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, küresel arz daralmasının fiyatları desteklemesi nedeniyle üst üste üç gün artış kaydetti.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları bugün yüzde 0,1 artışla 8.09 dolar/bushel, yani 297,3 dolar/ton seviyesine yükseldi.
MISIR FİYATI AZALDI
Mısır yüzde 0,3 gerileyerek 5,84 dolar/bushel yani 229,9 dolar/ton seviyesine düştü.
SOYA FASULYESİNİN FİYATI DÜŞTÜ
Soya fasulyesi fiyatları, Güney Amerika hasadının stokları artıracağı beklentisiyle geriledi.
Soya fasulyesi yüzde 0,1 değer kaybederek 12,49 dolar/bushel yani 458,9 dolar/ton seviyesine geriledi.