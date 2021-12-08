Euro
15.4958
1.83%
Dolar
13.7027
1.58%
Altın
786.15
1.52%
Borsa
1.993
0.63%
Bitcoin
695.996
-2.26%
BTXN Coin
45.18
-3.33%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Dünyada buğday fiyatları yükseliyor

    Buğday fiyatları küresel arzın daralmasıyla üst üste üç gün yükseldi. Buğday fiyatı yükselirken diğer tarım emtialarından soya fasulyesi ve mısır fiyatının ise gerilediği görüldü.
    • REUTERS
    • 08.12.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyada buğday fiyatları yükseliyor

    Tarım emtiaları içinde kullanıldığı alan açısından yaşamsal önemi bulunan buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, küresel arz daralmasının fiyatları desteklemesi nedeniyle üst üste üç gün artış kaydetti.

    Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları bugün yüzde 0,1 artışla 8.09 dolar/bushel, yani 297,3 dolar/ton seviyesine yükseldi.

    MISIR FİYATI AZALDI

    Mısır yüzde 0,3 gerileyerek 5,84 dolar/bushel yani 229,9 dolar/ton seviyesine düştü.

    Soya fasulyesi

    SOYA FASULYESİNİN FİYATI DÜŞTÜ

    Soya fasulyesi fiyatları, Güney Amerika hasadının stokları artıracağı beklentisiyle geriledi.

    Soya fasulyesi yüzde 0,1 değer kaybederek 12,49 dolar/bushel yani 458,9 dolar/ton seviyesine geriledi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir