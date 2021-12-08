Haberler

Ekonomi Haberleri

Dünyada buğday fiyatları yükseliyor

Dünyada buğday fiyatları yükseliyor

Buğday fiyatları küresel arzın daralmasıyla üst üste üç gün yükseldi. Buğday fiyatı yükselirken diğer tarım emtialarından soya fasulyesi ve mısır fiyatının ise gerilediği görüldü.