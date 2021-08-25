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Dünyada demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi

Dünyada demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi

Dalian demir cevheri vadeli fiyatları, hafif yükselmekle birlikte geçen bir haftanın en yüksek seviyesinin yine de altında seyrediyor.