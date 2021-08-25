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- Dünyada demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi
Dünyada demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi
- REUTERS
- 25.08.2021 - 11:23
- Güncelleme : 25.08.2021 - 11:56
Sanayi üretiminde önemli bir emtia olarak fiyatları yakından takip edilen demir cevheri vadeli fiyatları, dalgalı işlemlerin görüldüğü çarşamba günü hafif yükseldi.
Singapur gösterge demir cevheri vadeli fiyatları ise iyileşen arz görünümünün, Çin'deki zayıf talep nedeniyle düşen fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği ihtimaliyle yüzde 3 gerileyerek risk iştahının kırılgan olduğunu gösterdi.
DEMİR CEVHERİNİN TON BAŞINA 124,07 DOLAR
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak 2022 teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı, seansın ilk işlemlerinde gördüğü 18 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 829 yuandan geriledi ancak yüzde 2 artışla ton başına 803,50 yuanda (124.07 dolar) bulunuyor.
EYLÜL TESLİMATLI DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI 143,50 DOLAR
Singapur işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı, önceki seansta yüzde 9,1 yükseldikten sonra bugün yüzde 3,1 düşüşle 143.50 dolara geriledi.
ÇELİK FİYATLARI ARTIŞTA
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1,3 yükseldi. Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0,9 yükseldi. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,9 yükseldi.