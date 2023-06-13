Dünyada deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 yılda 8 katına çıktı Dünya enerjide yenilenebilir kaynaklara yöneldi. Denizin içine kurulan rüzgar tribünlerinin sayısı hızla artıyor.

AA

Yenilenebilir enerji yatırımları, fosil enerji yatırımları ile yarış halinde.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC), online istatistik portalı Statista verilerini yayınladı.

Küresel deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü, 10 yılda hayata geçirilen proje ve yatırımlarla 2022 sonu itibarıyla 8 kat artarak 7 bin 171 megavattan 63 bin 300 megavata ulaştı.

Dünya genelinde rüzgar enerjisi kurulu gücünde artışın yıllık 25 bin megavata ulaşması öngörülüyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl 8 bin 800 megavat arttı

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji yoğun sektörlerdeki fosil yakıtlardan arınmak isteyen ülkelerin son yıllarda hızlandırdığı yatırımlarla deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünde geçen yıl 8 bin 800 megavat artış kaydedildi.

2023-2027 kurulum hedefi

Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2023-2027 döneminde 130 gigavat seviyesinde kurulum hedefleniyor.

Testler sürüyor

Dünya genelinde kullanılan deniz üstü rüzgar enerjisi türbin kapasitesi ortalama 8-10 megavat seviyesinde bulunurken, son yıllarda yapılan çalışmalarla bu kapasitenin 15 megavata yükseltilmesi için testler devam ediyor.