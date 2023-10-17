Dünyada elektrik şebekelerine yatırım kısıntısı iklim hedeflerini riske atıyor Dünyanın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefi var. Bu hedefi tehdit eden unsurlardan birisi de elektrik şebekelerine yeterli yatırımın yapılmaması.

AA

İklim değişiklikleri ile mücadele ederken yenilenebilir enerjiye yatırım yapılıyor ama bir yandan da var olan elektrik şebekelerinin de desteklenerek iyileştirilmesi gerekiyor.

Dünyada elektrik şebekelerine yeterli yatırım yapılmamasını değerlendiren Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu durumun iklim hedefleri ile uyumsuz olduğunu ve enerji güvenliğini riske attığını belirtti.

Dünyada elektrik şebekelerini yenilemeye yönelik yeterli yatırımların yapılmaması halinde, şebeke altyapısındaki erişim ve kalite eksiklikleri küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinden uzaklaştırıyor.

Yenilenebilir enerjiye yatırım arttı, elektrik şebekelerine yatırım durdu

Uluslararası Enerji Ajansı'nın dünyadaki elektrik şebekelerinin ilk envanteri olarak yayınladığı Elektrik Şebekeleri ve Güvenli Enerji Dönüşümü raporuna göre, elektrik sistemlerinin belkemiğini oluşturan şebekeleri genişletmeye yönelik yatırımlar, güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve ısı pompaları gibi temiz enerji teknolojilerindeki dönüşümün hızına yetişemiyor.

Dünyada şu anda yarısı ileri aşamada bulunan 3 bin gigavatlık yenilenebilir enerji projesi şebeke bağlantı sırasında bekliyor.

Bu kapasite, 2022'de küresel çapta devreye alınan toplam güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin beş katına eşit.

Karbon emisyonlarının yükseleceği nokta

Şebeke yatırımlarının hızlandırılmaması ve düzenleyici reformların yavaş seyretmesi halinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimin düşük seyretmesi ve tüketimin fosil kaynaklarla karşılanması ihtimali nedeniyle, 2030 ve 2050 arasında toplam karbon emisyonlarının 60 milyar ton daha yüksek olabileceği hesaplanıyor.

Küresel sıcaklık artışının 2 dereceyi yüzde 40 aşma riski olabilir

Dünyada son 4 yılda elektrik sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarıyla eşit seviyede olan bu potansiyel emisyon artışı, küresel ısınmanın 1,5 derecenin üzerine çıkması ve 2 dereceyi de yüzde 40 aşma riski oluşturuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)