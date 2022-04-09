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    Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

    FAO, dünya gıda emtia fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının piyasalara olumsuz etkileriyle şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 17:14
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    Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

    Dünyada et fiyatları ile birlikte ayçiçek yağı, buğday ve tahıl fiyatları da Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artıyor.

    Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda emtia fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının piyasalara olumsuz etkileriyle mart ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı.

    Et fiyatları 1990 yılından bu yana en yüksek seviyede

    Endeks, mart ayında ortalama 159,3 puana ulaşarak, endeksin fiyat takibine başladığı 1990 yılından bu yana olan zirveye çıktı.

    Et fiyatları tüm zamanların zirvesinde

    FAO Et Fiyat Endeksi mart ayında yüzde 4,8 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası kümes hayvanı fiyatları da, kuş gribi salgınlarının ardından önde gelen ihracatçı ülkelerden gelen arzların azalmasıyla yükseliş trendine girdi.

    Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı #1

    Rusya-Ukrayna savaşı buğday piyasalarını etkiledi

    Öte yandan, Ukrayna'daki savaşın tetiklemesiyle buğday ve tahıl ürünlerinde fiyat artışları yaşandı. Bu nedenle de FAO Tahıl Fiyat Endeksi, mart ayında şubat ayına göre yüzde 17,1 daha yüksek seviyede gerçekleştiği kaydedildi.

    Dünya buğday piyasalarındaki fiyatlar, ABD'deki mahsul koşullarına ilişkin endişelerle yükselerek ay boyunca yüzde 19,7'lik bir artış kaydetti.

    Savaş, et ile birlikte ayçiçeği tohumu yağı ve süt ürünlerinin fiyatlarını da artırdı.

    Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı #2


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