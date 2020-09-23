Dünyada finansal varlıklar, geçen yıl 192 trilyon euro rekor kırdı

Dünya genelinde finansal varlıklar, koronavirüs öncesi geçen yıl yüzde 9,7 artışla yaklaşık 192 trilyon euroya ulaşarak 2005’ten bu yana en güçlü büyümeyi göstererek bir rekora imza attı.

Merkezi Almanya'da bulunan sigorta firması Allianz, dünya genelinde 57 ülke hane halkının varlık ve borç durumunu mercek altına alan Allianz Küresel Varlık Raporu 2020’yi açıkladı.

MERKEZ BANKALARININ PİYASAYA UCUZ PARA POMPALAMASI OLUMLU SONUÇ VERDİ

Rapora göre, merkez bankalarının piyasaya ucuz para pompalaması ve hisse fiyatlarında görülen yükseliş finansal varlıkların artışında etkili oldu.

RAPORA GÖRE ABD DÜNYANIN EN VARLIKLI ÜLKESİ

57 ülkenin yer aldığı raporda ABD dünyanın en varlıklı ülkesi oldu. Rapora göre, ABD’de yaşayan bir kişinin ortalama net finansal varlığı 209 bin 524 euro olurken, geçen yıl bu rakam 184 bin 411 euro olarak kayıtlara geçmişti.

Raporda, ABD’nin ardından ilk 10’da İsviçre, Singapur, Hollanda, Tayvan, İsveç, Japonya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda yer aldı.

İsviçre ve Singapur'un kişi başı net varlıkları sırasıyla 209 bin ve 195 bin euro olurken sonraki sekiz ülkenin ise 96 bin ile 116 bin euro arasında değişti.

2019’da da ABD net finansal varlıklar açısından dünyanın en zengin ülkesi olmuştu. İsviçre yine ikinci sıradaydı.

ABD net ortalamada ilk sırada yer almasına rağmen brüt finansal varlıkta hala İsviçre 294 bin 355 euro ile önde olması dikkati çekti. Bu miktar ABD’de 254 bin 535 euro oldu.

TÜRKİYE LİSTEDE 46. SIRADA

Dünya ortalaması 23 bin 330 olurken, Türkiye’de kişi başı ortalama net finansal varlık 2 bin 414 euro oldu. Türkiye bu rakamla 57 ülkeden oluşan listede 46. sırada yer aldı.

Geçen yıl Türkiye’de kişi başına düşen net finansal varlık bin 953 euro olarak hesaplanmış ve Türkiye 53 ülke arasında 47. sırada yer almıştı.

ALMANYA 18. SIRADA YER ALDI

Rapora göre, 57 bin 100 euroluk kişi başına net finansal varlıkla Almanya, en zengin 20 ülke sıralamasında 18'inci sırada bulunuyor.

PAKİSTAN VE UKRAYNA LİSTENİN SONUNDA

Listenin sonunda ise kişi başı 691 euro ile Pakistan ve 757 euro ile Ukrayna yer aldı.