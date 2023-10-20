Dünyada fosil yakıttan elektrik üretimi düşüşte Küresel elektrik talebinin yüzde 38'ini oluşturan 107 ülkede fosil yakıtlardan elektrik üretimi 5 yıldır azalışa geçti.

AA

İklim değişikliklerini ve karbon salınımını en aza indirebilmek için fosil yakıtlar terk ediliyor.

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, fosil yakıtlardan üretim 2022'de yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

Bu artış, 2011-2021 dönemindeki yüzde 1,6'lık ortalamanın altında kaldı.

Fosil yakıtlardan elektrik üretimi 215 ülkenin 107'sinde en az 5 yıl önce pik yaptı ve bu tarihten itibaren düşüşe geçti.

Emisyonlar yüzde 20 azaldı

Küresel elektrik talebinin yüzde 38'ini oluşturan bu ülkelerde elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar son 10 yılda yaklaşık yüzde 20 geriledi.

Bu ekonomilerden 78'i, 2000'ler itibarıyla temiz enerji kaynaklarından elektrik üretimlerini artırarak fosil yakıtların payını azaltmaya başladı.

Küresel elektrik talebinin yüzde 50'sini oluşturan ülkelerde ise fosil yakıtlardan elektrik üretimi en az bir yıl önce pik yaptıktan sonra düşüşe geçti.

Asya ve Orta Doğu'nun fosil yakıt üretimi

Fosil yakıtlardan elektrik üretiminin zirve yapmasının beklendiği tek bölgeler Asya ve Orta Doğu olarak öne çıkıyor.

"Elektrik talebindeki artışa rağmen fosil yakıttan üretim düşüyor"

Ember Küresel Analizler Lideri Dave Jones, verilere ilişkin değerlendirmesinde, çok fazla ülkede fosil yakıtlardan elektrik üretiminin azaldığını belirterek, şöyle konuştu:

Birçok ülkede bu düşüş, elektrik talebindeki artışa rağmen gerçekleşti. Bu, rüzgar ve güneş enerjisinin başarısı. Birçok gelişmekte olan ülkede de, fosil yakıtlardan elektrik üretimi pik yapmaya yakın. Küresel elektrik sektöründe fosil yakıtlardan üretimin gerilediği yeni bir dönemin eşiğindeyiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)