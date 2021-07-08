Dünyada hububat fiyatları yükselişini sürdürdü

Mısır ve buğdayda artışlar görülürken, soya fasulyesinde de ABD Tarım Bakanlığı'nın raporunun ardından dün başlayan yükseliş sürüyor.

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD Tarım Bakanlığı'nın ürün kalitesinin beklentilerin altında olduğunu açıklaması ve talebin fiyatları desteklemesi nedeniyle yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi yüzde 0,3 artışla 13,31 dolar/bushel, yani 489,1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

MISIR DÖRT GÜN SONRA İLK KEZ YÜKSELİRKEN, BUĞDAY DA ARTIYA GEÇTİ

Mısır yüzde 0,8 değer kazanarak 5,35 dolar/bushel yani 210,6 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday yüzde 0,2 yükselerek 6,23 dolar/bushel yani 228,9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

BAKANLIK, SOYA FASULYESİ ORANINI YÜZDE 1 DÜŞÜRDÜ

ABD Tarım Bakanlığı üst düzey kalite soya fasulyesi oranını geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 1 düşürerek yüzde 59 seviyesine çekti.

Analistler bu oranda bir değişim yaşanmayacağını tahmin ediyorlardı. Bakanlık üst düzey kalite buğday oranını da yüzde 4 azaltarak yüzde 16'ya çekti.

Çin'de çiftçiler ülkenin artan ithalat iştahını düşürmesi beklenen bir trendle mısır ekimini artırdı.

ARJANTİN'DE İŞÇİLERİN PROTESTO GÖSTERİLERİ SEVKİYATI AKSATTI

Dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından birisi olan Arjantin'de ülkenin önemli tahıl merkezlerinden Rosario'da işçiler protesto gösterileri düzenleyip yolları kapatırken sevkiyatların gecikmesine yol açtı.