Dünyada kahve fiyatları yükseliyor 31 Temmuz-4 Ağustos arasında sıralanan emtia fiyatlarında düşüşler yaşanırken, en fazla yükselen emtia kahve oldu.

AA

Emtia piyasası, satış baskısının hakim olduğu haftayı geride bırakırken, yönünü aşağıya çevirdi.

Emtia piyasası, yönünü aşağıya çevirip birçok maddenin fiyatlarında düşüş yaşasa da kahve fiyatları yüzde 2,2 oranında arttı.

Tarım emtialarından buğday fiyatları yüzde 10,1 düşerken, mısırın fiyatı yüzde 6,2 azaldı.

Soya fasulyesi ise yüzde 3,4 ve kakaonun ise yüzde 0,8 ile fiyatı düşer emtialar arasında yer aldı.

Fiyatı yükselen tarım emtiaları

Kahve yüzde 2,2 oranında zamlanırken, pirinç yüzde 2 ve şeker ise yüzde 0,4 zamlanmış oldu.

Kahve arzına yönelik sıkılık devam etti

Brezilya'da kahve arzına yönelik sıkılığın devam etmesi ve Vietnam'da kahve ihracatının düşmesi kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Ülkede kahve ihracatının yüzde 3,1 düştüğünü bildirildi.