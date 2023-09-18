Dünyada kahve fiyatlarındaki yükseliş yüzde 7'yi aştı Dünyada kahve fiyatlarındaki yükselişte, küresel üretimdeki keskin düşüş ve uluslararası piyasalarda kahve çekirdeklerine artan talep etkili oldu.

AA

Enerji emtiasında yaşanan ralli, gıda emtiaları üzerinde fiyat artırıcı unsur olarak öne çıktı.

Intercontinental Exchange'de işlem gören kahvenin yüzde 7,1, şekerin yüzde 3,2, kakaonun ise yüzde 2,6, pamuk yüzde 0,9 artması dikkat çekiyor.

Şeker 0,2779 dolarla Ekim 2011’den bu yana, kakao da 3.763 dolarla Mart 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Hindistan'ın en çok üretim yapan eyaleti Maharashtra'daki şeker üretiminin, kurak geçen ağustos ayı nedeniyle düşmesi bekleniyor.

Kahve, şeker ve kakao fiyatları, dünya üzerindeki diğer fiyatlamalar ve doğa olaylarından direkt etkileniyor.

Petrol fiyatlarındaki artış emtialara yansıdı

Petrol fiyatlarındaki artışla beraber talebe yönelik artan beklentiler de şekerde yükselişe neden oldu.

Kakao fiyatları, El Nino hava olayının küresel kakao üretimini olumsuz etkileyeceği endişeleriyle yükselmeye devam etti.

Brezilya'da baş gösteren mozaik virüsü kakao fiyatlarını yükseltti

Öte yandan, Brezilya Tarım Bakanlığı'nın ülkenin en büyük çikolata yapımı ham maddesi üreten eyaleti olan Bahia'daki meyve bahçelerinde hafif kakao mozaik virüsü (CaMMV) tespit edildiğini duyurması kakao fiyatlarının artmasına neden oldu.

Kahve çekirdeklerine talep arttı

Kahve fiyatlarındaki yükselişte ise küresel üretimdeki keskin düşüşün ve uluslararası piyasalarda kahve çekirdeklerine artan talebin etkili olduğu belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)