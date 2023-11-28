Dünyada karbonsuz ekonomi için gereken yatırım miktarı: 13,5 trilyon dolar Dünya Ekonomik Forumu, yayınladığı raporda kilit rol oynayan sektörleri karbonsuzlaştırmak için gerekli yatırım miktarını açıkladı. Sanayinin enerji dönüşümde doğru politikalarla teşvik edilmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

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Dünyada iklim değişikliğine neden olan karbon salınımını azaltmak için karbonsuzlaşma politikası güdülüyor.

Sektörlerde karbon salınımını azaltmak için yeni yatırımların yapılmasına ihtiyaç var.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF); imalat, enerji ve ulaştırma gibi karbondan arındırmanın zor olduğu sektörleri net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 2050 yılına kadar 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu bildirdi.

WEF, küresel danışmanlık şirketi Accenture ile ekonomiler için kilit rol oynayan sektörlerin net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmelerine yönelik “2023 Endüstri Net Sıfır Takibi (Net Zero Industry Tracker)" raporunu yayınladı.

Raporda; çimento, çelik, alüminyum, amonyak, petrol ve gaz, havacılık, nakliye ve kamyon taşımacılığının yüzde 90'ı fosil yakıtlara bağımlı 8 sektör için net sıfır emisyon hedefine yönelik değerlendirmeler yer aldı.

Raporda, bu sektörleri sürdürebilir kılmak ve net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için 2050 yılına kadar yaklaşık 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Enerji santralları ve elektrolizör yatırımları

Raporda, bu yatırımın güneş enerjisi, rüzgar, nükleer ve jeotermal enerji üretim maliyetlerini, temiz hidrojen ve karbon taşımacılığına yönelik elektrolizör maliyetlerini ve depolama maliyetlerini kapsadığı ifade edildi.

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi

Son üç yılda artan faaliyet ve talep nedeniyle mutlak emisyonların ortalama yüzde 8 arttığı vurgulanan raporda, yoğun emisyona sahip sektörlerin, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine şu anda uyumlu olmadığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)