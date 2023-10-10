Dünyada madenciler işsizlikle karşı karşıya Global Energy Monitor'ün değerlendirmesine göre, temiz enerji dönüşümü nedeniyle dünyada yaklaşık 1 milyon madenci 2050'ye kadar işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

AA

Küresel ısınmayı en aza indirmek için temiz enerji tercih ediliyor. Dünyada kömür üretimini azaltmaya yönelik bir eğilim var.

Temiz enerji dönüşümü kapsamında kömür madenlerinin kapatılmasına yönelik planlar nedeniyle 2,7 milyon madencinin yaklaşık yarım milyonunun 2035'e kadar işsiz kalma riskiyle karşılaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu da günde ortalama 100 işçinin işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Düşünce kuruluşu Global Energy Monitor'ün (GEM) Kömür Programı Direktörü Ryan Driskell Tate, konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak, işçilerin gündeminin de düşünülmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'de 2 bin madenci işsiz kalabilir

Bu kapsamda Türkiye'de madenlerde yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiği ve 2050'ye kadar 2 bin madencinin işsiz kalma riski bulunduğu tahmin ediliyor.

"2050'de yaklaşık 1 milyon madencinin işten çıkarılma riski var"

Dünyada madenlerin kapatılmasına yönelik planlar ile pazarın ucuz ve temiz enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisi sektörüne dönüşümü nedeniyle, 2050 itibarıyla yaklaşık 1 milyon madencinin işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.

Kömür madencilerindeki istihdamın 2,2 milyonu Asya'da

Kömür madencilerindeki toplam istihdamın 2,2 milyonu Asya'da bulunurken, madenlerin kapanmasından en fazla Çin ve Hindistan'daki istihdamın etkileneceği öngörülüyor.

Kömür üretiminin yarısından fazlası Çin'de

Dünyadaki kömür üretiminin yarısından fazlasını oluşturan Çin'deki madenlerde 1,5 milyonun üzerinde madenci çalışıyor. Dünyanın ikinci en büyük kömür üreticisi olan Hindistan'da ise resmi kayıtlara göre 337 bin 400 madenci istihdam ediliyor.

Bu iki ülkeyi, 160 bin madenci istihdamıyla Endonezya, 109 binle Rusya ve büyük kısmı Polonya'da olmak üzere 90 binle Avrupa takip ediyor.

Hindistan devlet şirketi olan Coal India ise 2050'ye kadar 73 bin 800 kişiyi işten çıkarma riskiyle, şirketler arasında ilk sırada yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)