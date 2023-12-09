Dünyada merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor! Fed'in faiz kararı 13 Aralık'ta Önümüzdeki hafta gözler Fed, ECB ve BoE'nin açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Fed'in ve BoE'nin faizi sabit bırakması ECB'nin ise azaltması bekleniyor.

AA

Küresel piyasalar gelecek hafta merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı.

Önümüzdeki hafta gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyallerle Fed'in şahin para politikasına ilişkin belirsizlikler tekrar hakim oldu.

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gelecek haftanın ABD'nin gündemi:

ABD'de 11 Aralık ile başlayan haftada salı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), hazine bütçe dengesi, çarşamba Fed'in faiz kararı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, cuma New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, imalat sanayi ve hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

ABD'de koronavirüs salgının ardından yükselişe geçen enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Fed'in faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında

Buna karşın Mart 2020'den Ocak 2022'ye kadar faizleri yüzde 0,25'te sabit bırakan Fed, temmuz ayında 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına kadar yükselti. Enflasyonu yüzde 2'lik hedefe düşürmek için sözlü yönlendirmelerine devam eden Fed yetkilileri, faizleri kasıma kadar bu seviyede sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesi bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın 2024 toplamda 150 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülürken, bankanın martta yüzde 75 ihtimalle faizleri düşürmeye başlayacağı ve güvercin adımlar konusunda diğer merkez bankaları arasında başı çekeceği ifade ediliyor.

Bu durum, bölge genelinde risk iştahını destekledi. ECB'nin en şahin yetkililerinden biri olarak bilinen Isabel Schnabel'in de açıklamalarında enflasyonun "dikkate değer" bir yavaşlama gösterdiğini söylemesi risk iştahının artıran başka bir neden oldu.

İngiltere Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor

Faiz artırımlarına ilk başlayan merkez bankası olarak öne çıkan, İngiltere Merkez Bankası'nın Başkanı Andrew Bailey, ülkede faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerinde tutulması gerektiğini savundu. BoE'nin de faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)