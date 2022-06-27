Dünyada mısır fiyatları geriledi

Tarım emtiaları üretimi etkileyen hava koşulları ile fiyatlanırken, mısır kontratları da olumlu hava koşullarının beklenmesi nedeniyle azaldı.

Hava koşullarının olumlu olması üretimde bir sıkıntı olmayacağının belirtisi olarak kabul edilerek, o ürün bu veriye göre fiyatlandırılıyor.

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, üretim yapılan bazı bölgelerde olumlu hava koşulları görüleceğine yönelik beklentiler nedeniyle azaldı.

Reuters'in haberine göre, ABD'de hava koşullarına dair tahminler ekim alanlarının bulunduğu bölgede hasadın verimliliği için belirleyici olan polinasyon döneminin başlangıcında ihtiyaç duyulan yağışların başlayacağı yönünde oldu.

Mısır ekimleri arttı

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) bu hafta haziran ayı için açıklayacağı ve gerçekleştirilen ekimlere dair tahminleri ortaya koyacak olan anket sonuçlarının, marttaki anket sonuçlarına göre mısır ekimlerinin arttığına, soya fasulyesi ve buğday ekimlerinin ise azaldığına işaret etmesi bekleniyor.

Buğday fiyatları arttı

Buğday fiyatları yükselirken soya fasulyesi de hafif geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 1,53 azalarak 7,38 dolar/bushel, yani 290,5 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi, yüzde 0,26 düşüşle 14,2 dolar/bushel yani 521,8 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday, yüzde 0,19 artışla 9,38 dolar/bushel yani 344,7 dolar/ton seviyesine yükseldi.