Petrol
109.39
0.27%
Euro
17.6949
-0.74%
Dolar
16.7147
-1.01%
Altın
986.55
-0.56%
Borsa
2533
-0.82%
Bitcoin
358.740
-1.05%
BTXN Coin
7.00
-5.78%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Dünyada mısır fiyatları geriledi

    Tarım emtiaları üretimi etkileyen hava koşulları ile fiyatlanırken, mısır kontratları da olumlu hava koşullarının beklenmesi nedeniyle azaldı.
    • 27.06.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyada mısır fiyatları geriledi

    Hava koşullarının olumlu olması üretimde bir sıkıntı olmayacağının belirtisi olarak kabul edilerek, o ürün bu veriye göre fiyatlandırılıyor.

    Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, üretim yapılan bazı bölgelerde olumlu hava koşulları görüleceğine yönelik beklentiler nedeniyle azaldı.

    Reuters'in haberine göre, ABD'de hava koşullarına dair tahminler ekim alanlarının bulunduğu bölgede hasadın verimliliği için belirleyici olan polinasyon döneminin başlangıcında ihtiyaç duyulan yağışların başlayacağı yönünde oldu.

    Mısır ekimleri arttı

    ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) bu hafta haziran ayı için açıklayacağı ve gerçekleştirilen ekimlere dair tahminleri ortaya koyacak olan anket sonuçlarının, marttaki anket sonuçlarına göre mısır ekimlerinin arttığına, soya fasulyesi ve buğday ekimlerinin ise azaldığına işaret etmesi bekleniyor.

    Buğday fiyatları arttı

    Buğday fiyatları yükselirken soya fasulyesi de hafif geriledi.

    Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 1,53 azalarak 7,38 dolar/bushel, yani 290,5 dolar/ton seviyesine geriledi.

    Soya fasulyesi, yüzde 0,26 düşüşle 14,2 dolar/bushel yani 521,8 dolar/ton seviyesine geriledi.

    Buğday, yüzde 0,19 artışla 9,38 dolar/bushel yani 344,7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

    Dünyada mısır fiyatları geriledi #1


    İlginizi Çekebilir

    Yaptırımlar Rusya'yı tereddüte düşürdü
    Ekonomi

    Yaptırımlar Rusya'yı tereddüte düşürdü

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu
    Voleybol

    TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu

    Görüş Bildir