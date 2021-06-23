Dünyada petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklentilerden fazla düşmesinin ardından yükseliş gösterdi.

ABD ham petrol stok verisi Avrupa ve Kuzey Amerika'da artan hava ve kara yolu kullanımıyla birlikte arz ve talepteki dengenin bozulmaya yaklaştığı beklentisini kuvvetlendirdi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,42 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,33 dolardan alıcı buldu.

TALEBİN ARTIŞA GEÇTİĞİ ALGISI FİYATI YÜKSELTTİ

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 199 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 625 bin varil azalacağı yönünde.

DESTEK VE DİRENÇ NOKTASI

Brent petrolde teknik olarak 75,53 ile 75,95 dolar aralığının direnç, 75,11 ile 74,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.