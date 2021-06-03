Dünyada petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Petrol fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı 71,99 dolara kadar tırmandıktan sonra hafif geri çekildi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) toplantısında, petrol talebinin 2021'in ikinci yarısında petrol arzını aşacağı yönünde ortak görüş oluşması, petrol fiyatlarını destekledi ve gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71,99 dolara kadar tırmandı. Bu tırmanıştan sonra petrol fiyatları hafif çekildi.

OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99 milyon 800 bin varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97 milyon 500 bin varilde kalacağını öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI HAFİF DÜŞTÜ

Yatırımcıların ABD para politikasında daha fazla netlik görebilmek amacıyla ABD istihdam verilerine odaklandıkları günde dolardaki hafif yükselişin, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşten kaynaklanan desteğe ağır basmasıyla altın fiyatları ise hafif düştü.

EMTİA FİYATLARI

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,87 artışla 71,82 dolar, Batı Teksas yüzde 0,70 artışla 69,05 dolar, altın yüzde 0,47 düşüşle 1.899,49 dolar, gümüş yüzde 0,92 düşüşle 27,90 dolar, bakır yüzde 1,23 düşüşle 10 bin 113,50 dolar, platin yüzde 0,62 düşüşle 1.187,69 dolar, paladyum yüzde 0,04 düşüşle 2 bin 858,76 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN

İç piyasada, gram altın 526 liraya, çeyrek altın 865 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 448 liraya geriledi.