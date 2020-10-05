Dünyada petrol yükseldi, altın fiyatları düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin açıklamaların uluslararası piyasalarda yarattığı olumlu havanın etkisiyle petrol fiyatları, yeni haftaya yükselerek başladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Donald Trump'ın sağlık durumu haberlerinin dışında, Norveç'te petrol işçilerinin sendikası Lederne'nin, süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlığın giderilememesi üzerine uygulamakta olduğu uyarı grevinin genişletmesi de etkili oldu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YENİDEN 40 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 40 doların üzerine dönerken, geçen hafta 37 dolar düzeyine kadar inen Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 38 doların üzerine yükseldi.

ALTININ ONS FİYATI YENİDEN 1.900 DOLARIN ALTINA İNDİ

Güvenli liman alımlarıyla geçen haftanın son işlem gününde 1.900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı ise yeniden bu düzeyin altına geriledi.

İÇ PİYASADA ÇEYREK ALTIN 774 LİRA

İç piyasada gram altın 472 liraya, çeyrek altın 774 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 81 liraya geriledi.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDA RAKAMLAR:

Brent petrol yüzde 3,16 yükselişle 40,14 dolar, Batı Teksas yüzde 2,49 yükselişle 38.24 dolar, altın yüzde 0,45 düşüşle 1,892.27 dolar, gümüş yüzde 0,06 artışla 23,77 dolar, bakır yüzde 0,76 düşüşle 6,545.00 dolar, platin yüzde 0,34 düşüşle 878.07 dolar, paladyum yüzde 0,40 düşüşle 2,305.01 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 472 liraya, çeyrek altın 774 liraya, Cumhuriyet altını da 3,081 liraya geriledi.

ABD'DE PETROL KULESİ SAYISI ARTTI

ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 2 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 189 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet düşüşle 74'e indi.

Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 4 adet artışla 37 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 38 adet düzeyinde kaldı.