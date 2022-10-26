Dünyada piyasalar pozitif seyirde

Fed'in faiz artırımını azaltacağı ve şahin politikalarında sona yaklaşacağı yönündeki beklentiler, küresel piyasalardaki tedirginliği törpüledi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında sona yaklaşıldığına yönelik güçlenen beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ekonomisinde resesyona ilişkin göstergelerin çoğalması, Fed'in faiz artırımı konusunda daha az agresif olabileceği beklentilerini artırırken, varlık fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Hafta başından bu yana yaklaşık 15 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'da, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,06 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in aralık ayındaki toplantısında faiz artırımı beklentisi yüzde 50 oldu

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.

Alphabet'in ve Microsoft'un kârlılıkları beklentilerin altında

New York borsasının kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in ve Microsoft'un kârlılıkları beklentilerin altında kaldı.

New York borsası değer kazandı

Dün bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,63, Nasdaq endeksi yüzde 2,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

ECB faiz kararı bekleniyor

Avrupa'da tarafında, perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı beklenirken, siyasi gelişmelerde gündemin odağındaki yerini koruyor.

İngiltere'de azalan siyasi belirsizlikler dolar karşısında sterlini desteklerken, avro/dolar paritesi Fed'in ultra şahin politikalarında sona yaklaşıldığına yönelik beklentiler sonrası 0,9960'a yükseldi.

Avrupa borsaları pozitif ilerliyor

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,94 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,40 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti.

Asya borsaları yükseldi

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi 4 gün aradan sonra değer kaybederek yüzde 0,06 düşüşle 3.975,01 puana gerilese de, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.011,08 puana taşıdı.

Dolar/TL 18,6020

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6028'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6020'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler