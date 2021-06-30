Dünyada piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de haziran ayı ADP istihdam raporu takip edilecek.

Delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler sürse de aşılara ilişkin olumlu haber akışına odaklanan piyasalarda, bugün ABD ve Avrupa endeks vadelilerinin pozitif, Asya borsalarının ise karışık bir seyir izlediği görüldü.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü yatay tamamlarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri dün gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 1,51'den yüzde 1,47'ye gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,48 seviyelerinde dengelendi. Dolar endeksi dün 92,2 ile 8 günün en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 92'nin hemen üzerinde hareket ediyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa tarafında dün delta varyantına ilişkin endişelerle güne karışık seyirle başlayan endeksler, Euro Bölgesi ekonomik güven endeksinin 21 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü pozitif kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 yükseldi. Euro/dolar paritesi dün 1,1877 ile son 8 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,19'un hemen üzerinde dengelendi.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK

Asya tarafında da borsaların yeni güne karışık bir seyirle başladığı görülürken, Çin'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,9 ile beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da ise sanayi üretiminin mayısta yıllık yüzde 9 artışla beklentilerin oldukça altında kalması ile Nikkei 225 endeksi yatay seyretti, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde ise dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 0,12 değer kaybederek 1.371,67 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 8,68-8,75 bandında seyretmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,74 civarında hareket ediyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 İngiltere, 1. çeyrek büyüme

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri

10.55 Almanya, haziran ayı işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı tahmini ve öncü enflasyon

15.15 ABD, haziran ayı ADP istihdam raporu

17.00 ABD, mayıs ayı askıda konut satışları