Dünyada rüzgar ve güneş, elektrik üretiminde kömürün tahtını salladı

Dünyada rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden sağlanan elektrik üretimi yüzde 15 oranında 314 teravatsaat artarken, bu büyüme kömürden elektrik üretiminde 346 teravatsaatle rekor düşüş getirdi.

Dünyada yenilenebilir enerji arttıkça fosil yakıtlardan yararlanma oranı azalıyor. Geçen yıl rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden sağlanan elektrik üretimi yüzde 15 artarken, kömürden elektrik üretiminde yüzde 4 rekor düşüşe neden oldu.

Merkezi Londra'da bulunan iklim ve enerji odaklı bağımsız düşünce kuruluşu Ember, Küresel Elektrik Görünümü 2021 başlıklı raporunu yayınladı.

ELEKTRİK TALEBİ AZALDI

Rapora göre, koronavirüs salgını geçen yıl küresel elektrik talebindeki artışın durmasına yol açtı. Dünya elektrik talebi geçen yıl yüzde 0,1 azalışla, 2008-2009 finansal krizinden sonra ilk kez düşüş gösterdi.

Geçen yıl talepteki yavaşlamaya rağmen rüzgar ve güneş enerjisi, salgına karşı diğer kaynaklara göre daha büyük direnç gösterdi.

Geçen yıl dünyadaki toplam elektrik üretimi 25 bin 850 teravatsaat seviyesinde gerçekleşirken, rüzgar ve güneş enerjisinden sağlanan elektrik 2 bin 435 teravatsaat oldu.

2020'DE KÜRESEL ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 10’U RÜZGAR VE GÜNEŞ OLDU

Böylece, rüzgar ve güneş 2020'de küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu.

Rapora göre, rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının artmasında elektrik talebinin salgın nedeniyle yavaşlaması etkili olurken, talebin yeniden artışa geçmesiyle dünyada daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin oluşturulmasına ihtiyaç duyuluyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞTEKİ BÜYÜME, İNGİLTERE'NİN TOPLAM ÜRETİMDEN FAZLA

Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi geçen yıl dünyada 314 teravatsaat (yüzde 15) arttı. Bu artış, İngiltere'nin bir yıllık toplam elektrik üretiminin üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl kömürden elde edilen toplam elektrik ise 8 bin 736 teravatsaat oldu.

ELEKTRİK SEKTÖRÜ KAYNAKLI EMİSYONLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünyada kömürden elektrik üretimi düşmesine rağmen Çin, kömürden elektrik üretiminde artış görülen tek G20 ülkesi oldu ve bu alanda yüzde 53 payla en önde yer aldı. Öte yandan, geçen yıl kömürden elektrik üretimindeki düşüşe rağmen, elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar Paris Anlaşması'nın imzalandığı 2015'e göre yüzde 2 artış gösterdi.