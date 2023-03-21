Dünyada su krizi tehlikesi için uyarı yapılıyor Dünyada "su" giderek önemini artırıyor. "Dünya Su Günü" olması nedeni ile su kaynaklarını doğru kullanmaya yönelik bilgilendirmeler yapılarak, tarım sulamadan, içme suyu kaynaklarına kadar dikkat edilmesi gerekiyor.

Bu yıl ABD'nin New York şehrinde yapılacak Birleşmiş Milletler Su Konferansı ile aynı tarihe denk gelen Dünya Su Günü'nün bu seferki teması “Değişimi Hızlandırmak” oldu.

"Dünya Su Günü" sebebiyle bir açıklama yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, su krizinde son durum hakkında bilgiler verdi. Federasyonun geçtiğimiz yıl yayınladığı "Türk Gıda ve İçecek Sektöründe Su Riskleri ve Sürdürülebilirliği için Politika Önerileri" raporunun geçerliliğini koruduğunu söyleyen Şarman, sektörün tedarik zincirinin tamamına örnek olması gerektiğini belirtti.

"Dünyadaki her dört kişiden birinin güvenilir içme suyuna erişimi yok"

Yılda 1,4 milyon kişinin yetersiz su ve sanitasyona bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini, dünyadaki her dört kişiden birinin güvenilir içme suyuna erişimi olmadığını vurgulayan Demir Şarman, OECD verilerine göre küresel su talebinin 2050 yılına kadar yüzde 55 oranında artacağına dikkat çekti.

“Suyun Sürdürülebilirliği raporumuz geçerliliğini koruyor”

Kuraklığın sadece çöl kuşağındaki ülkelerin değil sulak ve yeşil kuşakta bulunan ülkelerin de bir sorunu olduğunu söyleyen Şarman, TGDF'nin geçtiğimiz yıl yayınladığı “Türk Gıda ve İçecek Sektöründe Su Riskleri ve Sürdürülebilirliği için Politika Önerileri” raporunun geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

“Su yönetim uygulamalarımız sürdürülebilir değil”

Türkiye'de su yönetiminin halen sürdürülebilir olmadığına parmak basan Şarman, su politikalarındaki uygulama boşluklarının doldurulması, su politikalarının sektörel politikalara entegre edilmesi ve paydaşlarla diyalog içerisinde kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

TGDF Suyun Sürdürülebilirliği Raporu

Su krizine geniş bir bakış açısıyla yaklaşan rapor dünyada ve Türkiye'de suyun durumu ile ilgili bilgiler yanında işletmelerin politika hazırlıkları, ürün ve işletme bazında su ayak izi verileri, riskler ve politika önerileri yer alıyor.