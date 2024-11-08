Dünyada tarımda şeker fiyatları arttı

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Fiyatlamaların odağında olan emtia piyasasında geçen ay, fiyatlamalarda ürün bazlı ayrışmalar görüldü.

Ekimde ons fiyatları altında 2 bin 790,1 dolarla rekor seviyeyi gördü.

Gümüş 34,9 dolarla 12 yılın en yüksek seviyesini test etti ve Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3 artış gösterdi.

Geçen ay bir taraftan Fed'in öngörülenden daha yavaş faiz indirimi yapabileceğine ilişkin öngörülerin öne çıkması ve Çin kaynaklı talep endişeleri piyasada negatif etki oluşturdu.

Diğer taraftan jeopolitik risklerin devam etmesinden dolayı değerli metaller ve Brent petrolde yükseliş eğilimi görüldü.

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 2,3, mısırda yüzde 3,3, soya fasulyesinde yüzde 5,9, pirinçte yüzde 3,9 azaldı.

TARIM GRUBUNDA ŞEKER POZİTİF AYRIŞTI

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de ise libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 1,2 artarken, kahvede yüzde 9, pamukta yüzde 5,5 azaldı.

KAKAONUN FİYATI DÜŞTÜ

Kakaonun ton başına fiyatı da geçen ayı yüzde 10,8 düşüşle tamamladı.

Küresel şeker üretiminin azalacağına yönelik öngörüler şeker fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ABD'de mısır ve soya fasulyesi üretiminde rekor seviyelere ulaşabileceğine yönelik tahminlerden dolayı mısır ve soya fasulyesi fiyatları düştü. Analistler, bu durumun çiftçileri mali sıkıntılara sokabileceğini kaydetti.

Pirinç fiyatları ise dünya pirinç üretim tahminlerinin artış göstermesiyle geriledi.

Avrupa Birliği'nin (AB), orman alanlarına zarar vererek üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilememesini sağlayacak yeni kuralları 1 yıl ertelemeye hazırlandığına dair haberlerle özellikle kahve ve kakao fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

Brezilya'da yağışların artacağına dair öngörüler ve Brezilya realinin dolara karşı değer kaybetmesi de kahve fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Öte yandan Fildişi Sahili ve Gana'da yağışların artmasıyla azalan arza yönelik endişeler kakao fiyatlarında düşüşe yol açtı.