Dünyadaki jeotermal enerjinin yüzde 11,5'i Türkiye’nin

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, Türkiye'nin, jeotermal enerjide kapasite bakımından dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Jeotermal enerjinin küresel boyutta yüzde 11,5'lik payına sahip olan ülkemizde kurulu kapasite; bu yıl temmuz sonunda 1.650 megavata, santral sayısı ise 63'e ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre Türkiye, 2020 sonundaki 1.613 megavat jeotermal enerji kapasitesiyle dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı.

ABD İLK SIRADA

Küresel jeotermal kurulu gücünde ABD 14 bin 50 megavatla ilk sırada yer alırken onu, 2 bin 231 megavatla Endonezya ve 1.928 megavatla Filipinler izliyor.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 3,11'İ JEOTERMAL ENERJİDEN KARŞILANIYOR

Türkiye'nin 98 bin 263 megavat olan toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 1,65'i jeotermalden oluşuyor. Jeotermalin toplam yenilenebilir enerji kapasitesindeki payı ise yüzde 3,17. Ocak-temmuz döneminde üretilen 188 milyar 8 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 3,11'i (yaklaşık 5 milyar 900 milyon kilovatsaat) jeotermal enerjiden karşılandı.

1.2 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ İTHALATININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Bu dönemde jeotermalden sağlanan elektrikle yaklaşık 1 milyar 200 milyon metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçildiğu belirtildi.

TÜRKİYE’DE ŞEHİRLER ARASINDA EN YÜKSEK KAPASİTE AYDIN’DA

Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde yer alan jeotermal enerjide en yüksek kapasite 850,4 megavatla Aydın'da bulunuyor. Bunu, 353,8 megavatla Denizli, 349,2 megavatla Manisa, 28 megavatla Çanakkale ve 3 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.