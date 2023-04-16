Dünyaevine girmenin maliyeti 2 katına çıktı Geçen yıla oranla düğün mekanlarındaki fiyat, neredeyse 2 katına çıktı. Bir önceki sezon minimum 40 bin lira olan kır düğünü mekanı bu yıl 89 bin liraya yükseldi. 20 bin lira olan düğün salonu fiyatı, 30 bin liraya, lüks otellerde ortalama kişi başı fiyat 70 eurodan 140 euroya çıktı.

DHA

Ramazan Bayramı’nın bitişi ile düğün sezonu açılacak…

Çeyiz, beyaz eşya, mobilya, gelinlik, damatlık gibi birçok detayın ardından, davetlilerini düğün organizasyonuyla karşılamak isteyen çiftlere kötü haber mekan sahiplerinden geldi.

Kır düğünü, düğün salonu, otel gibi mekanlarda fiyatlar geçen yıla oranla neredeyse yüzde 100 arttı.

İşletme sahipleri, 'maliyetler arttı' diyor

Kokteylle düğün yapmak isteyenler salonlar için 30 bin lira, kır düğünü mekanları için de minimum 70 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda…

200 kişilik yemekli bir düğünün maliyeti düğün salonunda 80 bin lirayı, kır düğünü mekanlarında minimum 140 bin lirayı, otellerde ise kişi başı minimum 180 euroyu buluyor.

İşletme sahipleri ise fiyat artışına sebep olarak, maliyet artışlarını gösteriyor.

"Kimse düğün yapmıyor, nikah salonuna yöneliyor"

“Tedarikçilerden aldığımız ürünler yüzde 300 artmasına rağmen biz saloncu olarak yüzde 50 artışla devam ediyoruz” diyen düğün salonu işletmecisi Ruhan Gündüz, şöyle konuştu:

Saloncuların iş potansiyeli düşmeye başladı. Çiftlerimizin de alım gücü kalmadı. Elektrik ve enerji giderleri, bütün saloncuların en büyük sıkıntılarından bir tanesi, kiraların artması. Düğün salonlarına 30-35 bin lira istediğimizde kimse düğün yapmayıp nikah salonlarına yöneliyor. Salon fiyatlarına biraz dokunduğumuzda, iş yapamaz hale geldik. Bu sene düğün salonu fiyatlarımız değişiyor. 30 bin liradan başlıyor, davetli sayısı ve güne göre değişiyor. Hafta içi 25 bin lira, hafta sonu 45-50-60 bin lira olarak salonuna göre değişiyor. Yemekli bir düğünün maliyeti 400-500 bin liradan aşağı değil. 200 kişilik yemekli bir düğün, ortalama 80 bin civarında. Salona kamera eklediğimizde bu fiyat 100 bin lirayı bulacaktır. Yaz kış olarak yüzde 20 fark ediyor. Düğün sezonları yazdan kışa doğru dönmeye başladı.

Manzara varsa kişi başı fiyat da yükseliyor

Beyoğlu'nda bulunan bir lüks otelin satış müdürü Elif Kuş da, şunları söyledi:

Artan fiyatlar sebebiyle birçok şeyde fiyat artışı olduğu gibi düğünde de artış mevcut. Geçen yıla oranla yüzde 100 artan fiyatlarımız oldu. Düğün organizasyonu yapmak isteyen misafirlerimiz her halükarda, kişi sayılarını düşürerek yine de düğün organizasyonlarını tercih ediyorlar. Fiyat aralıklarımız belirlenen şartlara göre değişse de ortalama 140 eurodan başlıyor. Düğün organizasyonunun ucu bucağı yok. Misafirlerin isteklerine göre değişiyor. Süslemeler, müzik firmaları, fotoğraf ve kamera firmaları eklendikçe rakamlar da değişiyor. 140 euroyu, 180 euro ve 1.000 euro ile de bitirebilirler. Bu tamamen çiftin isteklerine göre değişiklik gösteriyor. Manzaraya karşı da kişi başı fiyatlar 20-30 euro artış gösteriyor.

Piyasa durgun...

Sarıyer'deki bir kır düğünü mekanının işletmecisi Ahmet Şahin de, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi: