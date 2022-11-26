Dünyanın en büyük döviz rezervine sahip ülkeler sıralandı

Döviz rezervleri yüksek olan ülkelerin sıralandığı listenin zirvesinde Çin var. Ukrayna ile savaş alinde olan Rusya ise 4. sırada.

2021 Kasım ayı verilerine göre en çok döviz rezervine sahip merkez bankaları sıralandı.

Çalışma, RIA Novosti tarafından 2021 yılı itibariyle dünyanın en büyük 90 ekonomisinin merkez bankalarından alınan verilere dayanılarak yapıldı.

Değerlendirilen ülkeler, eylül ayı verilerini kasım ayı ortasında açıklayan en büyük rezervlere sahip 50 ekonomiyi içeriyordu.

Dünyanın en büyük döviz rezervi Çin'de



Çin, 3.193 trilyon dolarlık varlığa sahip uluslararası rezervler açısından daimi liderliğini korudu.

İkinci sırayı 1.238 trilyon dolarla Japonya alırken, üçüncü sırayı 892 milyar dolar varlıkla İsviçre aldı.



Listede 4. sıradaki Rusya ve 5. sıradaki Hindistan bir kez daha yer değiştirdi.

Rusya listenin 4. sırasına yerleşti

Ukrayna'yla ilgili yaptırımlar nedeniyle Batı tarafından dondurulanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın varlıkları 540 milyar dolara yükseldi. Bu, Rusya'nın geçen yazdan bu yana dördüncü sırada yer alan Hindistan'ı yerinden etmesine izin verdi.

Eylül sonu itibarıyla Hindistan'ın varlıkları 532 milyar doları buldu. İki ülke 2015'ten beri bu göstergede birbiriyle yarışıyor.



Listenin ilk 10'unu gelişmekte olan ülkelerden oluştu

Rapora göre, ilk 10'un alt yarısında, gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş piyasa emsallerini geride bıraktığı ilginç bir eğilim görüldü.

Hong Kong altıncı en büyük rezerv sahibi olarak Suudi Arabistan tarafından yerinden edildi, Güney Kore yedi numaraya geriledi.

Brezilya dokuzuncu sıraya yükseldi ve Singapur da onuncu sıraya geriledi.

ABD 12. sırada

Almanya ve ABD geçen yıl sırasıyla 11. ve 12. sıralarını korurken, Fransa 13. sıraya yükseldi ve onu 14. olarak İtalya izledi.

Meksika üç sıra yükselerek 15. sıraya yükseldi.

Tayland, İngiltere, İsrail, Polonya ve Çek Cumhuriyeti sırasıyla ilk 20'yi tamamladı.