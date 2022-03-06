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Dünyanın en büyük nükleer santralleri
Elektrik üretim kapasitelerine göre dünyanın en büyük nükleer santralleri sıralandırıldı.
- AA
- 06.03.2022 - 11:02
- Güncelleme : 06.03.2022 - 11:03
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından, elektrik üretim kapasitelerine göre dünyanın en büyük nükleer santrallerinin grafiği yayınlandı.
Listenin en üstünde Japonya'daki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santrali yer aldı. Japonya'yı üretim kapasitelerine göre Güney Kore, Kanada, Güney Kore, Çin, Ukrayna ve Fransa takip etti.
ZOPORJİNE SANTRALİ 5 BİN 700 MEGAVAT GÜCÜNDE
Şu anda Rusya-Ukrayna savaşının ortasında kalan, Ukrayna'daki Zoporjina nükleer santrali 5 bin 700 megavat gücü ile listede yer alıyor.