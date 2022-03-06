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    Dünyanın en büyük nükleer santralleri

    Elektrik üretim kapasitelerine göre dünyanın en büyük nükleer santralleri sıralandırıldı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 11:03
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    Dünyanın en büyük nükleer santralleri

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından, elektrik üretim kapasitelerine göre dünyanın en büyük nükleer santrallerinin grafiği yayınlandı.

    Listenin en üstünde Japonya'daki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santrali yer aldı. Japonya'yı üretim kapasitelerine göre Güney Kore, Kanada, Güney Kore, Çin, Ukrayna ve Fransa takip etti.

    ZOPORJİNE SANTRALİ 5 BİN 700 MEGAVAT GÜCÜNDE

    Şu anda Rusya-Ukrayna savaşının ortasında kalan, Ukrayna'daki Zoporjina nükleer santrali 5 bin 700 megavat gücü ile listede yer alıyor.

    Dünyanın en büyük nükleer santralleri #1


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