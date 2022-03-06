Elektrik üretim kapasitelerine göre dünyanın en büyük nükleer santralleri sıralandırıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından, elektrik üretim kapasitelerine göre dünyanın en büyük nükleer santrallerinin grafiği yayınlandı.

Listenin en üstünde Japonya'daki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santrali yer aldı. Japonya'yı üretim kapasitelerine göre Güney Kore, Kanada, Güney Kore, Çin, Ukrayna ve Fransa takip etti.

ZOPORJİNE SANTRALİ 5 BİN 700 MEGAVAT GÜCÜNDE

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşının ortasında kalan, Ukrayna'daki Zoporjina nükleer santrali 5 bin 700 megavat gücü ile listede yer alıyor.