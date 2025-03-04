Dünyanın en zengin 10 kişisi listelendi

Haber Merkezi

Forbes’un son verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişi listesinde dengeler değişti.

Teknoloji milyarderleri arasındaki servet yarışı devam etti.

Milyarderlerin serveti gerilese de listede yer almayı sürdürdü. Sıralamada yerler değişti.

Listenin zirvesinde hala Elon Musk yer alırken, Jeff Bezos’un düşüşü ve Warren Buffett'ın yükselişi dikkati çekti.

SERVETİNİ SADECE 1 İSİM ARTIRDI

Öte yandan, dünyanın en zengin 10 ismi arasında servetini artıran tek kişi Warren Buffett oldu. Yatırım holdingi Berkshire Hathaway’in hisseleri yaklaşık yüzde 10 artış göstererek Buffett'ın servetine 15 milyar dolar ekledi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

1- ELON MUSK

Aralık 2024'te Tesla ve yapay zeka girişimi xAI'nin değer kazanmasıyla 400 milyar dolarlık servet sınırını aşan Elon Musk, kısa süre içinde bu rekorunu kaybetti. Tesla hisselerinin şubat ayında düşüşe geçmesiyle serveti 400 milyar doların altına indi ve mart ayı itibarıyla 360 milyar dolar seviyesine geriledi. Elon Musk, Tesla ve SpaceX başta olmak üzere birçok teknoloji devine liderlik ederken, servetinde büyük dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor.

Serveti: 359,5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X

2- MARK ZUCKERBERG

Aynı dönemde, Mark Zuckerberg ise net servet açısından daha güçlü bir performans sergiledi.

Zuckerberg’in serveti de gerilese de Bezos kadar büyük bir kayıp yaşamadı ve 231 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yerleşti.

Serveti: 230,7 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Meta (Facebook)

3- JEFF BEZOS

Amazon hisselerindeki yüzde 11'lik düşüşle Jeff Bezos'un servetinden 23 milyar dolar silindi. Bezos, listede üçüncü sıraya geriledi.

Serveti: 226,7 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Amazon

4- LARRY ELLİSON

Net serveti: 204,6 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Oracle

5- BERNARD ARNAULT

Serveti: 186.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: LVMH/ luxury goods

6- WARREN BUFFETT

Serveti: 161,1 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

7- LARRY PAGE

Serveti: 141,5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

8- SERGEY BRİN

Serveti: 135,4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

9- AMANCİO ORTEGA

Serveti: 121,9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Zara-parent Inditex

10. STEVE BALLMER

Net serveti: 118,9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, investments