Türkiye, dünyada en büyük ayva ihracatçısı konumunda. Türkiye'de verilen çeşitli desteklerle ayvanın üretim alanları artırılıyor.

Dünyadaki ayva dikili alanlardan yüzde 55,2 pay alan Çin ilk sırada bulunurken, İran yüzde 7,7 ile ikinci, Türkiye yüzde 7,6 ile üçüncü.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, dünya çapında ayva dikili alanlar 5 yılda yüzde 13,6 artarak 2019-2020 döneminde 93 bin 699 hektara ulaştı.

Dünyadaki ayva ihracatının yüzde 89'u Türkiye, Hollanda, İspanya, Yunanistan ve Avusturya'dan oluşan 5 ülke tarafından yapılıyor.

Türkiye'nin ayva ihracatındaki payı yüzde 41,4

Dünyanın en büyük ayva ihracatçısı konumunda olan Türkiye, bu alanda yüzde 41,4 paya sahip bulunuyor.

Dünya ayva üretimi ve ihracatında lider konumdaki Türkiye'den 2019-2020 sezonunda 13 milyon dolar değerinde 16 bin 333 ton ayva ihracatı yapıldı.

Hollanda ikinci sırada

Dünya ayva ihracatında yüzde 24 payla Türkiye'den sonra ikinci sırada yer alan Hollanda, üretim yapmadığı halde Türkiye dahil çeşitli ülkelerden ithal ettiği ayvayı ambalajlayıp cazibe kazandırarak ve pazarlama kanallarını da etkin kullanarak ihraç ediyor. 2019 yılında dünya ayva ihracatından yüzde 6,2 pay alan Avusturya da aynı yolu izliyor.

Dünyaya ayva Türkiye'den gidiyor VİDEO

En fazla ayva ithalatı Rusya'ya

Dünya ayva ithalatında ise yüzde 19'luk payla Rusya, ilk sırada yer alıyor.

Ayva dikili alanların yüzde 67'si Sakarya, Denizli, Bursa, Isparta, Kahramanmaraş, Çanakkale'den oluşan 6 ilde bulunuyor.

Türkiye'de söz konusu sezonda ayva üretiminin yüzde 80'i Sakarya, Bursa, Denizli, Bilecik, Çanakkale, Isparta ve Amasya'da gerçekleştirildi.

Meyve veren ağaç sayısı 3,4 milyon olurken meyve veren ağaç başına düşen en yüksek verim 100 kilogram ile Sakarya'da görüldü.

Ayva üretiminin yüzde 60'a yakını Geyve'de yapılıyor

Ülkedeki ayva üretiminin yüzde 60'a yakını Sakarya'nın Geyve ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bölgede yetiştirilen ayva, sulu ve sert yapısı ile tadındaki şeker-asit oranındaki denge dolayısıyla tüketici tarafından tercih ediliyor.

"3-4 liraya mal olan ayva, 7-7,5 liraya satılıyor"

Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, bu yıl ayvanın kilogramının 3 ila 5 liradan satıldığını kaydetti.

AA'nın haberine göre, hasadı tamamlanan ayvanın depolara çekilerek ihracata hazırlandığını anlatan Pınar, "Şu anda ayvaya 9-10 lira arasında fiyat belirlemesi yapılıyor. Çiftçiye 3-4 liraya mal olan ayva, buzhanelere de girdikten sonra 7-7,5 lira civarında maliyeti oluyor." dedi.