Dünyayı 2026'da beklenen yeni uygulamalar

- 2026'da dünya genelinde ekonomi ve ticarette birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek.
- Avrupa Birliği sınırda karbon vergisi ve oyuncak güvenliğine yönelik düzenlemeleri uygulamaya koyarken, Bulgaristan euro para birimine geçecek.
- Çin'de ise KDV ve siber güvenlikle ilgili değişiklikler yürürlüğe girecek.
Ülke ve topluluklar daha önce yaptıkları anlaşma ve aldıkları kararlar gereği yeni yılda pek çok yenilik yaşayacaklar.
1 Ocak itibarıyla dünya genelinde ekonomi ve ticarette birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor.
Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi uygulaması, oyuncak güvenliğine yönelik yeni düzenleme, revize edilmiş Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) menşe kuralları 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulurken, Bulgaristan da avro para birimine geçiyor.
DÜNYAYI BEKLEYEN GELİŞMELER
-Avrupa Birliği (AB), “sınırda karbon vergisi” uygulamasını başlatıyor (demir–çelik, çimento, alüminyum, gübre, hidrojen vb.)
-Yeni oyuncak güvenliği yönetmeliği: Zararlı kimyasallar yasaklanacak, dijital ürün pasaportu zorunlu olacak.
-Revize edilmiş Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) menşe kuralları devreye giriyor.
-AB’de sürdürülebilirlik raporlaması daha geniş şirketleri kapsayacak.
-Bulgaristan, 1 Ocak 2026’da euro para birimine geçiyor.
-Kripto varlık işlemleri vergi otoritelerine raporlanacak (CARF). Kripto kullanıcıların işlem ayrıntıları vergi otoriteleriyle paylaşılacak
-ABD’de: SALT indirimi değişiyor, bazı para transferlerine yüzde1 vergi geliyor, şirketlere yönelik BEAT oranı kalıcılaşıyor.
-ABD’de bazı ürünlere (mobilya, mutfak/banyo dolapları) tarifeler artırılıyor.
-ABD’nin seyahat kısıtlamaları genişletiliyor; bazı ülkeler tam/kısmi yasak kapsamına alınıyor, enerji verimliliği teşvikleri kaldırılıyor.
-ABD’de enerji verimliliği için verilen vergi teşvikleri kaldırılıyor.
-ABD'de uluslararası para transferi vergi radarına girecek
-Çin’de yeni KDV Kanunu: “Tüketim yeri” esası uygulanacak. Çin'de KDV ve siber güvenlikle ilgili değişiklikler yürürlüğe giriyor
-Çin’de siber güvenlik yükümlülükleri sıkılaşıyor; kişisel verilerin yurt dışına aktarımına yeni sertifika şartı geliyor.