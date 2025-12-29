Abone ol: Google News

Dünyayı 2026'da beklenen yeni uygulamalar

Dünya genelinde ekonomi ve ticarette 2026'da beklenen yeni düzenlemelerle büyük değişiklikler yaşanacak. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi uygulaması ve oyuncak güvenliğine yönelik düzenlemeler dikkat çekiyor.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 14:48
  • 2026'da dünya genelinde ekonomi ve ticarette birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek.
  • Avrupa Birliği sınırda karbon vergisi ve oyuncak güvenliğine yönelik düzenlemeleri uygulamaya koyarken, Bulgaristan euro para birimine geçecek.
  • Çin'de ise KDV ve siber güvenlikle ilgili değişiklikler yürürlüğe girecek.

Ülke ve topluluklar daha önce yaptıkları anlaşma ve aldıkları kararlar gereği yeni yılda pek çok yenilik yaşayacaklar.

1 Ocak itibarıyla dünya genelinde ekonomi ve ticarette birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor.

Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi uygulaması, oyuncak güvenliğine yönelik yeni düzenleme, revize edilmiş Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) menşe kuralları 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulurken, Bulgaristan da avro para birimine geçiyor.

DÜNYAYI BEKLEYEN GELİŞMELER

-Avrupa Birliği (AB), “sınırda karbon vergisi” uygulamasını başlatıyor (demir–çelik, çimento, alüminyum, gübre, hidrojen vb.)

-Yeni oyuncak güvenliği yönetmeliği: Zararlı kimyasallar yasaklanacak, dijital ürün pasaportu zorunlu olacak.

-Revize edilmiş Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) menşe kuralları devreye giriyor.

-AB’de sürdürülebilirlik raporlaması daha geniş şirketleri kapsayacak.

-Bulgaristan, 1 Ocak 2026’da euro para birimine geçiyor.

-Kripto varlık işlemleri vergi otoritelerine raporlanacak (CARF). Kripto kullanıcıların işlem ayrıntıları vergi otoriteleriyle paylaşılacak

-ABD’de: SALT indirimi değişiyor, bazı para transferlerine yüzde1 vergi geliyor, şirketlere yönelik BEAT oranı kalıcılaşıyor.

-ABD’de bazı ürünlere (mobilya, mutfak/banyo dolapları) tarifeler artırılıyor.

-ABD’nin seyahat kısıtlamaları genişletiliyor; bazı ülkeler tam/kısmi yasak kapsamına alınıyor, enerji verimliliği teşvikleri kaldırılıyor.

-ABD’de enerji verimliliği için verilen vergi teşvikleri kaldırılıyor.

-ABD'de uluslararası para transferi vergi radarına girecek

-Çin’de yeni KDV Kanunu: “Tüketim yeri” esası uygulanacak. Çin'de KDV ve siber güvenlikle ilgili değişiklikler yürürlüğe giriyor

-Çin’de siber güvenlik yükümlülükleri sıkılaşıyor; kişisel verilerin yurt dışına aktarımına yeni sertifika şartı geliyor.





