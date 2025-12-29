Dünyayı 2026'da beklenen yeni uygulamalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülke ve topluluklar daha önce yaptıkları anlaşma ve aldıkları kararlar gereği yeni yılda pek çok yenilik yaşayacaklar.

1 Ocak itibarıyla dünya genelinde ekonomi ve ticarette birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor.

Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi uygulaması, oyuncak güvenliğine yönelik yeni düzenleme, revize edilmiş Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) menşe kuralları 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulurken, Bulgaristan da avro para birimine geçiyor.

DÜNYAYI BEKLEYEN GELİŞMELER

-Avrupa Birliği (AB), “sınırda karbon vergisi” uygulamasını başlatıyor (demir–çelik, çimento, alüminyum, gübre, hidrojen vb.)

-Yeni oyuncak güvenliği yönetmeliği: Zararlı kimyasallar yasaklanacak, dijital ürün pasaportu zorunlu olacak.

-Revize edilmiş Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) menşe kuralları devreye giriyor.

-AB’de sürdürülebilirlik raporlaması daha geniş şirketleri kapsayacak.

-Bulgaristan, 1 Ocak 2026’da euro para birimine geçiyor.

-Kripto varlık işlemleri vergi otoritelerine raporlanacak (CARF). Kripto kullanıcıların işlem ayrıntıları vergi otoriteleriyle paylaşılacak

-ABD’de: SALT indirimi değişiyor, bazı para transferlerine yüzde1 vergi geliyor, şirketlere yönelik BEAT oranı kalıcılaşıyor.

-ABD’de bazı ürünlere (mobilya, mutfak/banyo dolapları) tarifeler artırılıyor.

-ABD’nin seyahat kısıtlamaları genişletiliyor; bazı ülkeler tam/kısmi yasak kapsamına alınıyor, enerji verimliliği teşvikleri kaldırılıyor.

-ABD’de enerji verimliliği için verilen vergi teşvikleri kaldırılıyor.

-ABD'de uluslararası para transferi vergi radarına girecek

-Çin’de yeni KDV Kanunu: “Tüketim yeri” esası uygulanacak. Çin'de KDV ve siber güvenlikle ilgili değişiklikler yürürlüğe giriyor

-Çin’de siber güvenlik yükümlülükleri sıkılaşıyor; kişisel verilerin yurt dışına aktarımına yeni sertifika şartı geliyor.















