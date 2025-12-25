Durak Fındık, İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’nde üçüncü oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Yeşil Dönüşüm Ödülleri - Sürdürülebilirlik Alanında İş Birliği kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bu ödül, şirketin sanayi faaliyetlerini sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışıyla bütünleştiren yaklaşımının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının yer aldığı bu prestijli organizasyonda, eğitim ve toplumsal etki odaklı bir programla ödül almak; sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal boyutlarıyla da ele alındığını ortaya koyuyor.

“HER ÇOCUK BİR DÜNYA” PROGRAMI DİKKAT ÇEKTİ

Ödüle konu olan çalışma, “Her Çocuk Bir Dünya” programı kapsamında yürütülen uygulamalara dayanıyor. Program, Durak Fındık’ın sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda 2018 yılında İkizce Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirildi.

Çocukların eğitimden kopmasının önlenmesi, güvenli alanlara erişimin desteklenmesi ve ailelerde farkındalık oluşturulması hedefleriyle başlatılan program; sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda yıllar içinde gelişerek daha kapsayıcı bir yapıya kavuştu.

ÇOK PAYDAŞLI SOSYAL ETKİ MODELİ

“Her Çocuk Bir Dünya” programı bugün; yerel kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütülürken, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve uluslararası paydaşlarla geliştirilen iş birlikleriyle desteklenen çok paydaşlı bir sosyal etki modeli olarak uygulanıyor. Bu yapı, programın yerelde sahiplenilmesini güçlendirirken uzun vadeli ve kalıcı etki oluşturmasına katkı sağlıyor.

“DOĞRU YÖNDE İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR”

Durak Fındık CEO’su Kadir Durak, ödüle ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Sürdürülebilirliği, iş yapış biçimimizin temel bir parçası olarak görüyoruz. ‘Her Çocuk Bir Dünya’ programı, sahada gerçek karşılığı olan ve zaman içinde olgunlaşarak güçlenen bir çalışma. İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yaklaşımın ödüllendirilmesi, doğru yönde ilerlediğimizi gösterirken sorumluluğumuzu da artırıyor. Bu başarı, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızın ve iş birliği yaptığımız paydaşların ortak katkısının bir sonucudur.

GELECEK İÇİN KARARLILIK

Durak Fındık, sürdürülebilirliği; çevresel sorumluluk, insan haklarına saygı ve toplumsal faydayı birlikte ele alan bütüncül bir anlayışla değerlendiriyor ve bu yaklaşımı tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandırıyor.

İstanbul Sanayi Odası Yeşil Dönüşüm Ödülleri kapsamında elde edilen bu derece; bugüne kadar atılan adımların bir karşılığı olduğu kadar, gelecekte daha güçlü ve kapsayıcı çalışmalar yürütme kararlılığının da önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.