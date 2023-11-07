Durgunluk arttı! Savaş gerginliği gümüş piyasasını vurdu İsrail'in Filistin topraklarına karşı saldırısı, pek çok sektöre olumsuz yansıdığı gibi gümüş piyasasında da satışların azalmasına neden oldu.

İHA

Altın için "güvenli liman" vurgusu yapılırken gümüş de yükselen değerler arasında yer alıyor.

Esnafın verdiği bilgilere göre, bir zamanlar 1.000 liraya satılan gümüş setleri, 10 bin liralara kadar yükseldi ancak İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeni ile işler durma noktasına geldi.

İsrail, Gazze kentine büyük tahribat yaşattı. Binlerce Filistin vatandaşı hayatını kaybetti.

Tüm dünyanın gözünün olduğu Gazze’deki savaşın etkileri ekonomide de görülüyor.

Gümüşçü esnafı savaşın etkisini gördüklerini belirterek, vatandaşların gümüş alışverişinde azalma olduğunu ifade etti.

“Bu etkiyi biz de etiketlerimize yansıtmak zorundayız”

Eskişehir’de gümüş alım satım işi yapan Meryem Turgut, gümüş ürünlerinde fiyat artışı yaşandığını belirterek, yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

İsrail-Filistin savaşının etkileri bize de yansıdı. Ürünleri alıyoruz, vatandaşa satarken meblağ yüksek geliyor. Yerli halkımıza fazla satış yapamıyoruz. Yurt dışından gelenler biraz bizi mutlu ediyor ama kısa süreli. Onlar gidince biz eski halimize dönüyoruz. Ekonomik bakımdan zorlanıyoruz. Döviz kurunun yükselmesinin de etkisi oluyor. Bu etkiyi biz de etiketlerimize yansıtmak zorundayız. Biz de zorluk çekiyoruz. Düğün yapacaklar düğün seti almak istiyor. Eskiden gümüş düğün seti 1.000 lira civarında satılırken şu anda fiyatı 4 bin liradan 10 bin liraya çıkıyor. Alyans gibi tüm takılarımızda aşırı pahalılık var. Bunlar İsrail-Filistin savaşının etkisi.

“İmitasyon üründe tamirat, tadilat olmuyor”

Turgut, vatandaşların gümüş yerine imitasyona yöneldiğini belirterek, kullanımı hakkında şu bilgileri verdi:

Haliyle vatandaşın talebi azalıyor. İnsanlar imitasyona dönmeye başlıyor. İmitasyon çelik olarak gümüşe alternatif olarak çıktı. Bunlar yarı fiyatına oluyor. Kararmıyor, bakımı olmuyor ama bir defalık alınıyor sonra da atılıyor. Tamiratı tadilatı olmuyor. Gümüşü, altını alıyorsunuz en azından ömür boyu kullanıyorsunuz. Tamiratı, bakımı, parlatması her şeyi oluyor. Ama imitasyonun böyle bir şeyi yok.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)