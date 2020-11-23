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    Düşük faizin etkisiyle, ruhsat izni verilen daire sayısı ikiye katladı

    Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük faizli kampanya sayesinde, ocak-eylül tarihleri arasında konut stokları büyük oranda erimesi inşaat sektörünü hareketlendirdi.
    • AA
    • 23.11.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 14:29
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    Düşük faizin etkisiyle, ruhsat izni verilen daire sayısı ikiye katladı

    TÜİK, belediyeler tarafından yapı ruhsat verilen bina sayısının, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,7 artış gösterdiğini, yüzölçümde yüzde 58,1, değerde yüzde 76,1, daire sayısında yüzde 97,9'luk artış görüldüğünü belirtmişti.

    DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER KONUT SATIŞLARINI ARTIRDI

    İnşaat sektörünün aktörleri, ocak-eylülde yapı ruhsat izni verilen daire sayısı pandemiye rağmen ikiye katlamasını kamu bankalarının verdiği düşük faizli kredilere bağlıyor.

    Türkiye'de pandemiye rağmen bu yıl konut satışlarında rekorlar kırıyor. Ocak-ekimde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı. Söz konusu 3 ayda konut satışları 590 bin adedi buldu.

    Düşük faizin etkisiyle, ruhsat izni verilen daire sayısı ikiye katladı #1

    İNŞAAT SEKTÖRÜ HAREKETLENDİ

    Bu süreçte tüketicilerin kendilerine sunulan fırsatı kaçırmadığını ve konut stokunun ciddi anlamda eridiğini belirten sektör temsilcileri, bu kapsamda koronavirüs salgınına rağmen yapı ruhsat izni alınan bina sayısının attığını ve inşaat sektörünün hareketlendiğini kaydetti.

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