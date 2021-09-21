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    Düşüş başladı! Altın fiyatları 21 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları son dakika "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 10:18
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    Düşüş başladı! Altın fiyatları 21 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 488 liradan, çeyrek altın ise 805 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 21 Eylül 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..

    21 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.760,94

    Altın ONS satış: 1.761,19

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 488,93

    Gram altın satış: 489,02

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 794,00

    Çeyrek altın satış: 805,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.162,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.210,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.589,00

    Yarım altın satış: 1.611,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3,194,47

    Tam altın satış: 3.242,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 444,14

    22 Ayar bilezik alış: 446,74

    Düşüş başladı! Altın fiyatları 21 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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