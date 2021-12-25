Düşüş hız kesmiyor! Güncel altın fiyatları 25 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın...

Altın fiyatları hafta sonu da yatırımcının merceğinde. Peki 25 Aralık Cumartesi 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Ekonomide atılan yeni adımların ardından döviz ve altın kurlarında yaşanan düşüş devam ediyor.

Bugün gram altın fiyatı 638 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1110 liraya geriledi.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

25 Aralık Cumartesi 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

25 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 637,83

SATIŞ: 638,33

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.002,00

SATIŞ: 1.110,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.013,00

SATIŞ: 4.430,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.004,00

SATIŞ: 2.221,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 4.045,47

SATIŞ: 4.462,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 560,00

SATIŞ: 595,68

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.804,94

SATIŞ: 1.806,35