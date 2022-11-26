Düve alım desteği yüzde 100 arttı

Tarım ve Ormancılık Bakanı Kirişci, düve alım desteği kapsamında destek üst limitlerinin yüzde 100 oranında artırıldığını bildirdi.

Tarım ve hayvancılık konusunda üreticiler desteklenmeye devam ediliyor.

Tarım ve Ormancılık Bakanı Kirişci, Twitter hesabından düve alım desteği kapsamında destek üst limitlerini yüzde 100 oranında artırıldığını dile getirdi.

Gebe düve destek üst limiti 20 bin liradan 40 bin liraya çıkartıldı

Bakan Kirişci, mesajında yayınladığı tabloda, "Düve alım desteği kapsamında, gebe düve destek üst limiti 20 bin liradan 40 bin liraya, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limiti ise 12 bin liradan 25 bin liraya çıkartılmıştır.

Düvelerin temin edildiği yer önemli



Hayvanların yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilmesi durumunda düve/manda başına fiyatın yüzde 50'si, diğer tedarik merkezlerinden temin edilmesi durumunda yüzde 40'ı ödenecektir." açıklamasını yaptı.