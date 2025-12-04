Düzce, fındık ihracatında geçen yıla kıyasla geride

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzce’den yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine on bir ayda 16 bin 350 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındık ihracatında dünya pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor.

11 AYLIK FINDIK İHRACATI PAYLAŞILDI

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin 11 aylık verileri açıkladı.

AY AY YAPILAN FINDIK İHRACATI

Verilere göre, ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton, mayıs ayında bin 780 ton, haziran ayında 610 ton, temmuz ayında 887 ton, ağustos ayında 462 ton 910 kilo, eylül ayında 478 ton, ekim ayında 471 ton 15 kilo, kasım ayında ise 590 fındık ihraç edildi. 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilirken, bu yıl 11 ayda 16 bin 350 tona kadar ulaşabildi.

AYLARA GÖRE FINDIK İHRACATI