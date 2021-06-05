Düzce'de arıcılık yatırımları destekleniyor

Düzce’de arıcılığın desteklenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Düzce’ye 162 bin 235 lira maddi destek gönderildi.

Düzce’de arıcılık faaliyetlerinin arttırılması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Arıcılık Faaliyetleri için maddi destek istendi.

162 BİN 235 LİRA MADDİ DESTEK

Bu kapsamda Bakanlık, Düzce’de arıcıların desteklenmesi için 162 bin 235 lira maddi destek gönderdi.

YÜZDE 100 HİBE

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de Düzce’de, arıcılık faaliyetlerinde bulunan vatandaşlara yüzde 100 hibe olarak gönderilen parayı faaliyetlere göre eşit bir şekilde dağıtması için çalışmalarına başladı.