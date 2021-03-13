Balıkçılar, bir ay sonra bitecek sezon nedeniyle yaz hazırlıklarına başladı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, sezonu kapatmak için geri sayıma geçti.

Havaların ısınması ve hamsi avcılığının azalmasıyla limana çekilen teknelerde tamir ve ağların bakımı yapılıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

SEZON 1 AY SONRA BİTİYOR

"Paydos" demeye hazırlandıklarını belirten Karakaş, "Balıkçılık sezonu bitmek üzere, 1 aylık bir süre kaldı. Balıkçılar da teknelerine limana çekmiş durumda. Teknelerinin bakımlarını yapıyorlar. Yaza hazırlanıyorlar. Mayıs ayından itibaren yaz balıkçılığı başlayacaktır kıyılarımızda. İstavrit, çinekop olacaktır ama bunlar da az miktarda görülecektir. İyi bir sezon geçirdik ama artık sona gelindi. Eylül ayını şimdiden beklemeye başladık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Düzce'de balıkçılar, sezonu kapatmaya hazırlanıyor VİDEO

"HAMSİ DÖNEMİ BİTTİ"

Karakaş, hamsinin Batı Karadeniz'de azaldığını dile getirerek, "Hamsi dönemi bitti ama tabii ki de arada hamsi kaçak yapacaktır. Limanımıza hamsi geleceğini düşünmüyoruz. Marmara Bölgesi'nden, İstanbul, İnebolu tarafından çıkacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Karakaş, tezgahlardaki fiyatların aşağıya düşmeyeceğini ve böyle devam edeceğini söyledi.

Balıkçı esnafı Sadık Kara da Akçakoca'da yerli hamsi çıkmadığını, barbun, istavrit, mezgit gibi balıkların tezgahlarda yerini aldığını kaydetti.