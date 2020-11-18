Düzce'de hamsi fiyatları 20 liraya kadar geriledi

Şehirde bir haftada fiyatı yüzde 50 düşen hamsi, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Düzce'de havaların soğuması ve piyasalardaki hareketliliğin de etkisiyle son bir haftada hamsi fiyatlarında azalma yaşandı.

Avlanan hamsinin 20 liraya satıldığı Düzce'deki tezgahlarda Karadeniz hamsisi ise 10 liraya kadar düştü.

FİYATLARDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Kış mevsiminde balık severlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamside, havaların soğuması ve piyasalardaki hareketlilik sonrasında yüzde 50 indirime gidildi.





20 LİRAYA GERİLEDİ

Bir hafta öncesine kadar 1 kilo hamsinin 40 liraya kadar yükseldiği Düzce’de, hamsi fiyatları 20 liraya kadar düştü. Karadeniz hamsisinin fiyatları ise 10 liraya kadar gerileyerek balık severleri mutlu etti.

Düzce’de yıllardır balıkçılık ile uğraşan Ziya Yıldırım, fiyatların daha da düşeceğini düşündüklerini dile getirdi.





"BALIK PİYASASI CANLANDI"

Yıldırım, "Hamsi şu anda biraz hareketlendi. Fiyatların biraz geri gelmesi, piyasaların biraz düşmesi balık piyasasını canlandırdı. Hamsi 35-40 ve 50 liraları gördü. Şuanda iri hamsi 20 lira. 10 liraya da Karadeniz hamsileri bulunuyor. Karadeniz hamsileri biraz daha ince oluyor." dedi.

Tezgahtan balık alan vatandaşlar ise iri hamsinin fiyatlarının iyi durumda olduğunu, bir önceki yıllarda hamsinin olmaması nedeni ile hamsiyi yiyemediklerini belirtti.



