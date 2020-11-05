Düzce’de ilk kez üretilen bu çiçekler gelir getiriyor

Düzce’de ilk kez üretilen bu çiçekler gelir getiriyor

TÜİK verilerine göre, Düzce’de üretimi yapılarak çeşitli ilaç ve benzeri ürünlerde kullanılan çiçekler ve otlar, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Düzce’de çiftçiler tarafından üretimi yapılan çeşitli ürünler, Düzce ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Bu kez de Ege ve Akdeniz iklimine alışkın çiçek türleri yetiştirilerek, farklı sektörlerden gelir sağlandı.

EGE VE AKDENİZ BİTKİLERİ İLK KEZ DÜZCE’DE ÜRETİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan bilgilere göre, Düzce’de üretimi yapılarak çeşitli ilaç ve benzeri ürünlerde kullanılan çiçekler ve otların üretim rakamları açıklandı.

Bunlardan Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretilen Lavanta ve Melisa çiçekleri ilk defa Düzce’de de ekilerek, geliştirildi.

LAVANTA VE MELİSA ÇİÇEKLERİ BU KEZ DÜZCE’DE AÇTI

Alınan bilgilere göre 2 ton Lavanta üretimi gerçekleştirilirken, 3 ton da bilinen adıyla Melisa yani Oğul Otu üretimi de yapıldı.

Ayrıca Düzce’de 24 ton Korunga, 5 bin 447 ton fiğ adi ve 19 bin 536 ton Yonca üretimi gerçekleşti.