Dolar
7.7942
-0.2367%
Euro
9.2302
-0.3659%
Altın
1917.11
-0.3902%
Borsa
1211.81
0.0247%
G. Altın
481.182
-0.4767%
Bitcoin
100370.91
0.4815%
EXEN Coin
10.87
0.08%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden 8.4 milyar lira pay ayrıldı

    Şu anda görüşmelerin sürdüğü 2021 yılı bütçesinden, düzenleyici ve denetleyici kurumların alacağı pay 8 milyar 436 milyon 256 bin lira olarak belirlendi.
    • AA
    • 22.10.2020 - 12:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden 8.4 milyar lira pay ayrıldı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, Türkiye için etkin faaliyetler gösteren, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 8 milyar 436 milyon 256 bin lira ödenek tahsis edildi.

    EN YÜKSEK PAY BTK'YA

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5 milyar 900 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden 8.4 milyar lira pay ayrıldı #1

    DİĞER KURUMLARIN ALACAKLARI TUTARLAR

    Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 924 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 323 milyon lira, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaklaşık 408 milyon 700 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) 224 milyon 200 bin lira, Kamu İhale Kurumu’na (KİK) 150 milyon lira, Rekabet Kurumu’na 137 milyon 500 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumu’na 184 milyon 600 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na yaklaşık 56 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na yaklaşık 59 milyon lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ise 69 milyon 300 bin lira kaynak sağlanacak.

    Görüş Bildir