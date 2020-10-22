Düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden 8.4 milyar lira pay ayrıldı

Şu anda görüşmelerin sürdüğü 2021 yılı bütçesinden, düzenleyici ve denetleyici kurumların alacağı pay 8 milyar 436 milyon 256 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, Türkiye için etkin faaliyetler gösteren, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 8 milyar 436 milyon 256 bin lira ödenek tahsis edildi.

EN YÜKSEK PAY BTK'YA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5 milyar 900 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

DİĞER KURUMLARIN ALACAKLARI TUTARLAR

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 924 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 323 milyon lira, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaklaşık 408 milyon 700 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) 224 milyon 200 bin lira, Kamu İhale Kurumu’na (KİK) 150 milyon lira, Rekabet Kurumu’na 137 milyon 500 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumu’na 184 milyon 600 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na yaklaşık 56 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na yaklaşık 59 milyon lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ise 69 milyon 300 bin lira kaynak sağlanacak.