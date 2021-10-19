Düzenleyici ve denetleyici kurumlara önümüzdeki yıl için 10.2 milyar lira bütçe ayrıldı

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2022 yılı için 10 milyar 238 milyon 553 bin lira bütçe ayrılması, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi içinde öne çıkıyor.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların 2022 yılı bütçesinden alacağı pay 10 milyar 238 milyon 553 bin lira olarak belirlendi.

BTK’YA 7 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 7 milyar liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

DİĞER DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARA AYRILAN ÖDENEKLER

Teklif metnine göre; gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) 1 milyar 253 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 394 milyon 52 bin lira, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 527 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 271 milyon 781 bin lira, Kamu İhale Kurumu'na (KİK) 200 milyon lira, Rekabet Kurumu'na 179 milyon 353 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumu'na 219 milyon 25 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na 58 milyon 828 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 65 milyon 945 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ise 69 milyon 569 bin lira kaynak sağlanacağı görülüyor.