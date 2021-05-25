E-Devlet hibe desteği başvuru ekranı 2021: Esnafa hibe desteği 3000 ve 5000 TL başvuru şartları

Esnafa hibe desteği başvuruları, bugün başlıyor. Destekten yararlanmak isteyenler, esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, 3000 ve 5000 TL hibe başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa hibe desteği verileceğini duyurmuş ve desteğin 5 bin TL ve 3 bin TL olacak şekilde iki farklı grupta ödeneceğini açıklamıştı.

Pandemi gelir kaybı desteği diğer adıyla esnafa hibe desteği başvuruları, 25 Mayıs Salı yani bugün başladı ve 30 Haziran tarihine kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Bir defaya mahsus olmak üzere verilen hibe desteği başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılacak.

5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki farklı şekilde hibe desteği verecek olan Ticaret Bakanlığı, işletme sınıflarına göre miktarları belirleyecek. Ödemeler ise 25 Mayıs 2021 Salı günü itibarıyla başlamış olacak.

Ödenekten yararlanmak isteyen esnaflar, esnafa hibe desteği başvuru ekranı ve sürece dair detayları araştırıyor. ''Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman ödenecek?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

Peki esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman ödenecek? İşte e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı ve 3000 TL - 5000 TL hibe desteği hakkında detaylı bilgiler...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ticaret Bakanlığı, esnafa hibe desteği başvuruları hakkında detayları açıkladı. Sadece e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

HİBE VERİLECEK BİRİNCİ VE İKİNCİ GRUPTAKİ EKONOMİK FAALİYETLER

Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.





5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLER ALABİLECEK?

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta; tez vb. yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb. gibi işletmeler yer alıyor.

3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

3 bin lira ile desteklenecek ikinci grupta; oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb. gibi işletmeler yer alıyor.





ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI

Başvuru şartlarına uyup uymadığınızı aşağıdaki NACE kodları üzerinden öğrenebilirsiniz.