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E-Devlet'teki Risk Merkezi Raporuna 'kefil bilgileri' eklendi

E-Devlet'teki Risk Merkezi Raporuna 'kefil bilgileri' eklendi E-Devlet, zamandan ve kağıttan tasarruf sağlarken, özelliklerine her gün yeni bir madde ekleniyor. Türkiye Bankalar Birliği ile ilgili bir hizmette de yeni bir gelişme yaşandı ve TBB'nin Risk Merkezi Raporuna "kefil bilgileri" eklendi.