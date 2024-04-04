E-Devlet'teki Risk Merkezi Raporuna 'kefil bilgileri' eklendi

Kredi ve kredi kartları, protesto edilmiş senetler, karşılıksız işlemi yapılmış ve sonrasında ödenen çekler ile ibrazında ödenen çek bilgilerini içeren rapora "Risk Merkezi Raporu" deniyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet üzerinden sunulan Risk Merkezi Raporu'na "kefil bilgileri" eklenmeye başlandı.
TBB'den yapılan açıklamada, yapılan güncelleme sayesinde, rapor sahibinin "müşterek borçlu" veya "kefil" sıfatıyla kullandığı kredi bilgilerini izleyebilmesinin sağlandığı bildirildi.
Kefil bilgisi bölümüne ulaşmak için
Açıklamada, "Kefil bilgisi, rapordaki 'kredilerim detay' bölümünde 'kredi ile ilişkisi' bilgisi alanında yer almaktadır. Risk Merkezi Raporuna, www.turkiye.gov.tr ve/veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilmektedir." ifadelerine yer verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış