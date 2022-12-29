E-devletten emeklilik başvurusu

EYT'de tüm şartlar belli oldu. EYT Meclis'ten geçtiğinde ise düzenlemeden yararlananlar e-Devlet sisteminde emeklilik işlemlerini gerçekleştirecekler.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi olması gerekiyor.

Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre yaş sınırı da yok.

Şimdi EYT'liler düzenleme kanunlaştığında, e-Devlet sisteminden başvuru yapılacak ve emeklilik işlemlerini gerçekleştirecekler.

EYT başvuru ekranı-VİDEO

EYT'liler emekliliğe nasıl başvurucak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru sürecine ait bilgileri paylaştı.

Buna göre e-Devlete girenler arama bölümüne "emekli", "gelir" ya da "aylık" kelimelerden birisini yazacak.

Sonra "gelir aylık ödenek talep belgesi"ne tıklanacak.

"Yeni başvuru sekmesi" seçilecek.

Tahsis talep türü olarak "yaşlılık aylığı" seçilecek.

SSK'lılar 4A Bağ-Kur'lular da 4B Bağ-Kur'u tıklanacak.

Alt bölümdeki "başvur" tıklanacak.

TC kimlik no, ad-soyad, ikametgah adresi otomatik olarak ekrana gelecek.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına o bankanın şubesi yazılacak.

"Aylık alıyor mu?" sorusuna "evet" ya da "hayır" diye cevap verilecek.

"İleri" seçeceğine tıklanacak.

En son hamle olarak da "başvur"a basılacak.

(EYT'liler için e-Devlete girdiklerinde düzenleme henüz yasalaşmadığı için bu ekranla karşılaşıyorlar.)