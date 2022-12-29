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    E-devletten emeklilik başvurusu

    EYT'de tüm şartlar belli oldu. EYT Meclis'ten geçtiğinde ise düzenlemeden yararlananlar e-Devlet sisteminde emeklilik işlemlerini gerçekleştirecekler.
    • 29.12.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 09:38
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    E-devletten emeklilik başvurusu

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi olması gerekiyor.

    Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre yaş sınırı da yok.

    Şimdi EYT'liler düzenleme kanunlaştığında, e-Devlet sisteminden başvuru yapılacak ve  emeklilik işlemlerini gerçekleştirecekler.

    EYT başvuru ekranı-VİDEO

    EYT'liler emekliliğe nasıl başvurucak

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru sürecine ait bilgileri paylaştı.

    E-devletten emeklilik başvurusu #1

    Buna göre e-Devlete girenler arama bölümüne "emekli", "gelir" ya da "aylık" kelimelerden birisini yazacak.

    E-devletten emeklilik başvurusu #2

    Sonra "gelir aylık ödenek talep belgesi"ne tıklanacak.

    "Yeni başvuru sekmesi" seçilecek.

    Tahsis talep türü olarak "yaşlılık aylığı" seçilecek.

    SSK'lılar 4A Bağ-Kur'lular da 4B Bağ-Kur'u tıklanacak.

    Alt bölümdeki "başvur" tıklanacak.

    EYT

    TC kimlik no, ad-soyad, ikametgah adresi otomatik olarak ekrana gelecek.

    Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına o bankanın şubesi yazılacak.

    "Aylık alıyor mu?" sorusuna "evet" ya da "hayır" diye cevap verilecek.

    "İleri" seçeceğine tıklanacak.

    En son hamle olarak da "başvur"a basılacak.

    E-devletten emeklilik başvurusu #4

    (EYT'liler için e-Devlete girdiklerinde düzenleme henüz yasalaşmadığı için bu ekranla karşılaşıyorlar.)


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