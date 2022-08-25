E-ihracat destekleri belirlendi

Günümüzün gelişen koşullarında hızla artan e-ticaret ve e-ihracatın payının artması için desteklenmesine karar verildi.

E-ihracat desteklerinin amacı, bu platformların etkinliklerini artırarak ülkeye daha çok girdi sağlamak olarak açıklandı.

Yeni destek kalemleri kapsamında, yurt dışı pazar yerlerinde satışa dönen tıklama reklam harcamaları ve varış ülkesinden gelen siparişlerin hızlı teslimatını sağlamak üzere şirketlerin sipariş karşılama hizmet alımları da var.

E-ticaret odaklı rapor giderleri 1,5 milyon liraya kadar desteklenecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan e-ihracat destekleri hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin pazara giriş stratejileri ve eylem planlarını oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları e-ticaret odaklı rapor giderleri yüzde 50 oranında ve 1,5 milyon liraya kadar, dijital pazar yeri tanıtım giderleri 3 yıl süreli ve yüzde 50 oranında, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon lira, e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon lira, e-ticareti konsorsiyumları için yıllık 25 milyon linayı geçmeyecek şekilde desteklenecek.

E-ihracat tanıtım desteği yüzde 50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince verilecek

Bunun dışında e-ihracat tanıtım desteğine ilişkin giderler ise yüzde 50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenecek. Bu destek miktarı B2B platformları için yıllık 4 milyon lira , e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 15 milyon lira, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon lira ve pazar yerleri için yıllık 30 milyon lira ile sınırlı olacak.

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği; şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon lira, pazar yerleri için yıllık 15 milyon lira perakende e ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları için 25 milyon lirayı geçemeyecek.

Yurtdışı pazar yeri entegrasyon desteği ise en fazla 6 pazar yeri entegrasyonu için yüzde 50 oranında ve 3 yıl süreli olarak 200 bin liraya kadar desteklenecek.

Çevrimiçi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderlerine 3 yıl süreli ve yüzde 50 oranında olmak üzere; e-ticaret konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon liraya diğer yararlanıcılar için en fazla 1,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Türkiye e-ihracat Platformu destekleri açıklandı

Bu kapsamda ayrıca pazar yeri komisyon gideri, sektörel ticaret ve alım heyeti, e-ihracat tanıtım projesi, e ihracatı geliştirme projesi ve Türkiye e-ihracat Platformu destekleri de belirlendi.

Dijital pazar yeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği ile pazar yeri komisyon gideri desteklerine ilişkin oranların hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile marka ve TURQUALITY destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacak.

Perakende e-ticaret siteleri yıllık en fazla 45 milyon liraya kadar desteklenecek

Bu bölüm kapsamındaki giderler, şirket kademelerine göre yıllık en fazla 15 milyon liraya, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri yıllık en fazla 45 milyon liraya, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar desteklenecek.

TİM'in desteklerine 30 milyon liraya kadar katkı sağlanacak

Kararın uygulaması için Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracat desteklerine ilişkin giderlerine de yıllık en fazla 30 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı'nca ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için destek oranları 20 puana kadar artırılabilecek. Karar kapsamındaki destek üst limitleri, her takvim yılı başında TÜFE+Yİ ÜFE'nin yarısı oranında güncellenecek.