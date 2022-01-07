E-ticaret hareketlendi, yazılım sektörü istihdamı arttı

Koronavirüs salgını, gelişmeye devam eden e-ticaretin ivmesine hız kazandırdı. Hal böyle olunca da e-ticareti destekleyen yazılım sektörünün işgücü arayışı arttı.

Pandeminin de etkisiyle 220 milyar liraya ulaşan e-ticaret ekosisteminin oyun kurucusu konumunda yer alan yazılım sektörü, ihracat yolculuğunda gaza bastı.

Pandeminin getirdiği yeni çalışma düzeni tüm sektörlerin dijital dönüşümünde stratejik öneme sahip yazılımın bilişim ve iletişim teknolojilerindeki (BT) payını artırdı.

YAZILIM SEKTÖRÜ 2020’DE BT SEKTÖRÜNDEN 25,2 MİLYAR DOLARLIK PAY ALDI

TÜBİSAD’ın (Bilişim Sanayicileri Derneği) verilerine göre, yazılım sektörü 2020’de yüzde 22 büyümeyle 189 milyar dolara ulaşan BT sektöründen 25,2 milyar dolarlık bir pay alma başarısı gösterdi.

Yerli ürünlerin oranının yüzde 71’e ulaştığı sektör, ihracatta elde ettiği yüzde 70’lik artışla BT sektörünün ihracat lideri olarak yaklaşık 9 milyon liralık dış satım gerçekleştirdi.

E-TİCARETTEKİ HAREKETLİLİK YAZILIM SEKTÖRÜNÜN İŞGÜCÜNÜ ARTIRDI

E-ticaretteki hareketliliğin yazılım sektörünün işgücünü artırdığını belirten sektörün içinde faaliyet gösteren girişimci Hakan Sancak, yazılımın e-ticaret ekosisteminde oyun kurucu bir aktör olduğunu belirterek, “Pandemide yaklaşık yüzde 165 artışla 220 milyar liraya ulaşan e-ticaret sektöründeki büyümede, yazılımın büyük rolü bulunuyor. Diğer sektörlere kıyasla düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürün üreten sektör, e-ticaret ekosistemindeki işletmelere verimlilik ve rekabet avantajı getiriyor.” dedi.