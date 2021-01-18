E-ticaret sektörü 3 yılda alınacak yolu 3 ayda katetti

Koronavirüs salgını sonrasında e-ticaret kapasitesi arttı, kredi kartları internetten alışveriş ile tanıştı, kullanıcı yaş ve kullanım şekilleri değişti.

Sektör temsilcileri, salgınla birlikte e-ticaretin perakende içindeki payının 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaştığını belirterek, “3 yılda ulaşmayı beklediğimiz gelişime bu süreçte 3 ayda ulaştık." diyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kurulan e-ticaret platformları, yeniliklere hızlı adapte olabilme yetkinlikleriyle salgın sürecinde dikkati çekti. E-ticaret platformları, bu süreçte hem büyüdü hem de yeni ürün ve hizmetler geliştirerek farklı kitlelere ulaştı.

Sektörde aktif bir internet satış sitesinin Üst Yöneticisi Murat Emirdağ, e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, salgınla birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaşıldığını, e-ticaret sektörünün, 3 yılda ulaşmayı beklediği gelişime bu süreçte 3 ayda ulaştığını söyledi.

HIZLI BİR DÖNÜŞÜM YAŞANDI

Emirdağ, online alışverişin pratikliğini ilk kez deneyimleyen, doğru yerden alışveriş yapıldığında güvenilir olduğunu gören yeni kullanıcıların bu deneyimden kolay kolay vazgeçmeyeceğine ve bu yükselişin gelecek yıllarda da devam edeceğine inandıklarını ifade ederek, "Bu hızlı dönüşümün, yapılacak yeni yatırımlar ve atılacak inovatif adımlarla kalıcı olacağını öngörüyoruz. Değişen tüketici alışkanlıklarıyla ivme kazanan dijital dönüşüm, önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak ve markalar için önemini artıracak." dedi.

"SALGIN DÖNEMİNDE FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ TÜKETİCİLERE DE ULAŞTIK"

Murat Emirdağ, salgın döneminde müşterilere yeni servis ve hizmetler sunarak e-ticaret deneyimlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini, bu sayede farklı ihtiyaçları olan farklı yaş gruplarındaki tüketicilere de ulaştıklarını söyledi. Emirdağ, "Özellikle sokağa çıkma yasağından yoğun şekilde etkilenen 65 yaş üstü grubunun bu hizmetten sıklıkla yararlandığını gördük." diye konuştu.

MART, NİSAN AYLARINDA 5 MİLYON YENİ KREDİ KARTI İNTERNETTEN ÖDEMELERLE TANIŞTI

Bankalararası Kart Merkezi verilere göre, salgından kaynaklı sokağa çıkma yasaklarının en yoğun olduğu mart, nisan aylarında 5 milyon yeni kredi kartının internetten ödemelerle tanıştığını bildiren Emirdağ, hem kendi dataları hem de bu verilerden gördükleri kadarıyla yakın gelecekte e-ticarete artan yönelimin süreceğini söyledi.

"EVDE GEÇİRİLEN ZAMAN ARTTIKÇA İHTİYAÇLAR DA ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ"

Murat Emirdağ, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı e-ticaret verilerine göre, 2020'nin ilk 6 ayında e-ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İlk başta herkes hijyen kaygısı sebebiyle temizlik ürünlerine yöneldi. Ardından evde yemek yeme, keyifli vakit geçirme, kişisel gelişim, iyi yaşam ve kişisel bakım konuları önemini hissettirmeye başladı. Temel gıda, temizlik ürünleri, sağlık, güzellik, spor malzemeleri, kitap, hırdavat anne-bebek ve çocuk kategorilerinde bir önceki yıla kıyasla katlanarak artan bir talep oluştuğunu gözlemledik. Evde konfor sağlayan giyim eşyası, hijyen ürünleri ve bağışıklık güçlendirici gıdalar da trendi yükselişte olan gruplar arasında yer aldı. Moda kategorimiz de oldukça yüksek bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor."

Emirdağ, ahşap oyma seti, kanaviçe, etamin gibi hobi malzemelerinde, kutu oyunlarında, ip atlama, ağırlık, yoga ve pilates aletleri gibi spor ekipmanlarında talebin arttığını gördüklerini, ekmek yapma makinesi, çelik tencere, tost makinesi, blender, mikser gibi ürünlere de ilginin arttığını söyledi.

Uzaktan ve evden eğitimin özellikle ders ve test kitapları başta olmak kitap kategorisindeki alımlar ile kulaklık, kamera, ışık, mouse gibi teknolojik ürünlerde artışa sebep olduğunu belirten Emirdağ, hayatın eve taşındığı bu dönemle birlikte 24 saati içine alan yaşamın her alanındaki ihtiyaçlar için tüketicilerin e-ticarete yöneldiğini kaydetti.