E-ticarette bayram hareketliliği

Kurban Bayramı'nın aynı zamanda düğün sezonuna gelmesi nedeni ile e-ticaretteki yoğunluk daha önceki dönemlere oranla artış gösterdi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, koronavirüs salgını sürecinde sanal ortamda gerçekleştirilen alışverişlerdeki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirtti.

SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN ARASINDA KIYMA ÇEKME MAKİNESİ VAR

Kurban Bayramı normalleşme sürecine denk gelse bile e-ticaret satışlarında gerileme beklemediğini dile getiren Çevikoğlu, kıyma çekme makinesi ve bıçak gibi bayramda sıklıkla kullanılan ürünlerin çok talep edildiğini söyledi.

Çevikoğlu, "Düğün sezonuna da denk gelen Kurban Bayramı alışverişinde kıyma makinesi, bıçak setleri, kahve makinesi, mutfak robotu, saklama kabı, mangal, derin dondurucu gibi bazı ürünlerin alımlarında bu ay, geçen aya göre yüzde 35'e yakın artış görüyoruz." diye konuştu.

YAZ LASTİĞİ SATIŞLARINDA DA NORMAL DÖNEMLERE GÖRE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Bayram tatili nedeniyle insanların yoğun olarak şehir dışına çıkacaklarına işaret eden Çevikoğlu, yolculuklar dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiği satışlarında da normal dönemlere göre artış görüldüğünü bildirdi.