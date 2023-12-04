E-ticarette Kasım ayı: Tüm zamanların rekoru kırıldı Kasımda tüm zamanların satış rekoru kırılırken, geçen ay 300 milyar liralık işlem hacmi ve 500 milyon siparişe ulaşıldığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Elektronik ticaret, artık günümüzde en çok rağbet edilen alışveriş yöntemlerinden biri haline geldi. Eskiye göre daha güvenli hale getirilen e-ticarette yeni bir rekora imza atıldı.

Tüketiciler kasım kampanyalarına alıştı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, bu yıl kasım ayındaki indirim kampanyalarının genellikle belirli haftalara odaklandığını ve bir ay süresince devam ettiğini belirtti.

Çevikoğlu, geçmiş kampanyalardan elde edilen deneyimler, değişen tüketici alışkanlıkları ve e-ticaret düzenlemeleriyle birlikte tüketicilerin kasım kampanyalarına alıştığını, taleplerini buna göre planladıklarını ifade etti.

E-ticaret platformları, satıcılar ve markaların da bu kampanya takvimine uygun şekilde planlama yaptığını ekledi.

Özel günler ve haftalar, kampanyalarla e-ticarete ilgiyi artırdı

Başkan Çevikoğlu, Bekarlar Günü, Alışveriş Cuması, Öğretmenler Günü, Siber Pazartesi ve 13 Kasım'da okulların bir hafta ara tatiline girmesiyle birlikte e-ticaretin yoğun bir şekilde indirim kampanyalarına ve alışverişlere ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Özellikle ebeveynlerin bu dönemde çocukları için tablet, oyun konsolları gibi elektronik eşyalar satın aldığını belirten Çevikoğlu, okulların açılmasıyla birlikte çanta, kalem ve defter gibi ürünlerin de ilgi gördüğünü ifade etti.

"Kasımdaki ivme yıl sonu hedefini yakalanabileceğini gösteriyor"

Çevikoğlu, Öğretmenler Günü'nde çiçek alımlarının başı çektiğine, kitap, seramik obje, kupa, çerçeve ve tekstil ürünlerine de rağbet olduğuna işaret etti. Çevikoğlu, "Bu kasımda e-ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı. Hem işlem sayısı hem de ticaret hacminde rekorlarla dolu bir ay oldu. Bir önceki aya kıyasla e-ticarette 2 kata yakın işlem hacmi ve adedi gerçekleşti. Geçen yılın kasım ayına kıyasla ise 4 katı aşkın bir büyüme yaşandı. Bu da yaklaşık olarak Kasım 2023 için 300 milyar liralık bir işlem hacmine ve 500 milyon siparişe tekabül ediyor." diye konuştu.

Türkiye'de e-ticaret sektör büyüklüğünün 2023'te yaklaşık 1,8 trilyon liralık hacme ulaşmasının öngörüldüğünü anlatan Çevikoğlu, 11 aylık net verilerin henüz belli olmamasına rağmen kasımda yakalanan ivmenin bu hedefin rahatlıkla yakalanabileceğini gösterdiğini kaydetti.

"Aralık indirim kampanyaları ile geçecek"

Sektördeki yapılması planlanan projelere de değinen Çevikoğlu, e-ticaret sektörünün gelişiminin gelecek dönemde e-ihracatla birlikte olacağını, bu sebeple tüm platform ve satıcıların kendilerini e-ihracata hazır konuma getirmesi gerektiğini belirtti.

Çevikoğlu, tüketicilerin uygun fiyat ve kaliteli ürünler ile buluşması için aralık ayının da yine indirim kampanyaları ile dolu dolu geçeceğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: